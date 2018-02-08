«Клуб сквозных технологий» в рамках первой встречи обсудил ключевые вопросы AR&VR

АНО «Цифровая экономика» совместно с Центром НТИ по технологиям AR&VR (ДВФУ), Центром Виртуальной Реальности «Крок» и Ассоциацией дополненной и виртуальной реальности провели тематическую дискуссию в рамках первой встречи «Клуба сквозных технологий» по направлению «Виртуальная и дополненная реальность».

Цель организации клуба – формирование национальной повестки в области развития цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности, в том числе, выработка проектов и программ для решения больших технологических задач силами лидеров цифровой экономики и научно-исследовательских центров РФ. При этом, в рамках первого мероприятия по направлению AR&VR обсуждались организационные вопросы работы клуба по направлению, а также возможные подходы к подготовке «дорожной карты» по направлению «AR&VR» в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Участниками встречи, которая прошла в Центре Виртуальной Реальности IT-компании «Крок», стали профильные специалисты госкорпорации Росатом, лаборатории виртуальной реальности Сколтеха, МГУ, технологических компаний VRTech,VR-concept, 3DreamTeam, «КиберРоссия» и других организаций. На одной площадке в один день была представлена фактически вся актуальная информация о возможностях виртуальной и дополненной реальности в России и определены возможные пути ее развития.

Первая встреча «Клуба сквозных технологий» цифровой экономики

AR&VR «180x2» – это не урезанная версия популярного VR360. Это двойная спираль конфликта, точек зрения, высказанных его участниками. За ними стоят два диаметрально противоположных подхода к стратегии развития «виртуальных» технологий в России.

Участники встречи провели дискуссии по таким темам, как B2B или B2C, и Big Challenges, или Short Steps.

Директор Центра виртуальной реальности «Крок» Александр Леус поделился результатами собственных корпоративных исследований в области тенденций рынка VR. Особенно интересными для участников стали результаты масштабного исследования «Востребованность технологий виртуальной реальности в российской экономике», охватившего более 200 компаний.

Один из выводов исследования: 35% респондентов не слышали о возможностях применения VR-технологий для B2B: управления персоналом, проектирования и обслуживания строительных объектов, продаж и маркетинга, тренажеров и других направлений.

Участники «Клуба сквозных технологий»

Представитель Центра НТИ по технологиям AR&VR, проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст рассказал на встрече о будущей работе Центра. Стратегической целью нового игрока является расширение границ цифрового пространства. Ключевой инструмент – создание opensource платформы для разработки продуктов по сопровождению внимания человека в VR/AR и расширение способов взаимодействия с виртуальным миром. Участники встречи также смогли познакомиться с информацией о проектах Ассоциации дополненной и виртуальной реальности AVRA.

По итогам встречи участники клуба договорились проанализировать весь объем информации от друзей-конкурентов и поделиться новыми выводами на следующем заседании, которое пройдет в Лаборатории виртуальной реальности «Сколтех» во второй половине февраля. Основной темой встречи станет рассмотрение технологических барьеров в сфере AR/VR и совместный поиск их преодоления. На заседании также будет дано начало проекту по разработке образовательного курса по возможностям AR/VR для CDO.