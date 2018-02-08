Eset: мобильный вымогатель принимает выкуп подарочными картами iTunes

Eset предупреждает о новой угрозе для пользователей Android-устройств. Под видом легитимных приложений распространяется мобильный вымогатель Android/Locker.B, меняющий PIN-код экрана блокировки.

Android/Locker.B – представитель семейства вредоносных программ, блокирующих доступ к операционной системе зараженного устройства. Вымогатель распространяется через форумы, специально созданные злоумышленниками, и файлообменные сервисы. Он маскируется под программу для работы с камерой в WhatsApp, антивирус для Android, мобильное приложение Dropbox или Flash Player.

После установки на смартфон или планшет вредоносное приложение запрашивает права администратора устройства. Получив необходимые разрешения, малварь блокирует доступ к операционной системе, меняя PIN-код экрана блокировки. Далее Locker.B выводит на экран требование выкупа, оформленное в классическом стиле «полицейских вымогателей».

Сумма выкупа варьируется – 25 или 50 долларов или евро. Интересно, что злоумышленники принимают выкуп подарочными картами iTunes и предоставляют жертвам подробную инструкцию по их покупке и использованию.

Данная версия вымогателя наиболее активна в странах Латинской Америки. 71% срабатываний антивирусных решений Eset приходится на Мексику. Тем не менее, злоумышленникам не составит труда переориентировать угрозу на другие регионы.

Рекомендации Eset по профилактике заражения: загружать ПО только из Google Play, поскольку большинство вредоносных программ распространяется через сторонние площадки; проверять отзывы пользователей и рейтинг приложения – вредоносные программы размещаются в магазине на протяжении непродолжительного времени и не успевают набрать много скачиваний; отключить возможность установки приложений из неизвестных источников; обращать внимание на запросы прав администратора устройства или активации службы специальных возможностей; использовать надежное антивирусное ПО.

Антивирусные продукты Eset детектируют мобильную угрозу как Android/Locker.B и предотвращают загрузку.