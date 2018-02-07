Завешено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eTo

«Сертифицированные Информационные Системы» при участии Check Point Software Technologies (в России) и Gemalto объявили о завершении тестирования на совместимость программного блейда Full Disk Encryption и электронных ключей SafeNet eToken 5110.

Программный блейд Full Disk Encryption обеспечивает автоматическую защиту жестких дисков конечных устройств, включая данные пользователей, файлы операционной системы, временные и удаленные файлы.

Электронные ключи SafeNet eToken 5110 предоставляют максимальную защиту данных путем применения многофакторной предзагрузочной аутентификации, которая позволяет подтвердить личность пользователя.

Стартом для проведения тестирования послужила смена поколений электронных ключей с ранее эксплуатируемых eToken Pro на eToken 5110. Теперь клиенты могут защищать свои конечные станции, используя решения признанных лидеров по информационной безопасности, которые позволят им выполнять полнодисковое шифрование. Программный блейд Full Disk Encryption автоматически шифрует всю информацию на жестком диске. Для логических разделов активируется защита загрузки ОС, а также посекторное шифрование. Программный блейд Full Disk Encryption автоматически шифрует всю информацию на жестком диске. Для логических разделов активируется защита загрузки ОС, а также посекторное шифрование, что исключает возможность скопировать личные файлы или внедрить вредоносные программы.

Доступ к конечным устройствам открыт только для авторизованных пользователей, прошедших процедуру многофакторной аутентификации. Подтверждающие данные вводятся до того, как операционная система будет загружена. Эта функция доступна на множестве языков, что упрощает внедрение блейда в глобальных компаниях.

Блейд Full Disk Encryption Endpoint обладает интуитивно понятным интерфейсом для централизованного управления и просмотра статуса защиты и логов, а также для внесения изменений в конфигурацию. Эта функция доступна на множестве языков.

Удаленная смена паролей и одноразовый логин помогают пользователям, забывшим пароль или потерявшим токен. Функции удаленной поддержки доступны из централизованной системы управления с привлечением администратора.

«Результаты тестирования SafeNet eToken 5110 и программного блейда Full Disc Encryption позволяют нашим клиентам обезопасить работу конечных станций с помощью средств аутентификации и полнодискового шифрования и избежать угрозу потери информации. Уверен, что новость о результатах тестирования будет востребована среди широкого круга компаний, которые много лет выстраивают свою инфраструктуру с помощью продуктов компаний Gemalto и Check Point», – отметил генеральный директор компании «Сертифицированные Информационные Системы» С.Б. Груданов.