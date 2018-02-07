«Яндекс.Касса» упростила управление продажами

«Яндекс» объявил о том, что онлайн-сервис «Яндекс.Касса» обновил «Личный кабинет» — в нем появились новые возможности для выставления счетов и работы с данными клиентов. Обновление рассчитано как на крупные, так и на небольшие компании.

В обновленном «Личном кабинете» компании и предприниматели смогут выставлять покупателям счета любым удобным методом — по электронной почте, в смс или через мессенджеры. Раньше это можно было сделать только первым способом. Например, теперь продавец интернет-магазина сможет выставить счёт по смс прямо во время разговора с клиентом по телефону — или сделать это в мессенджере, не покидая чата с покупателем.

В «Личном кабинете» теперь можно также собрать заказ и сразу отправить покупателю платёжную ссылку. Это удобно, когда клиент предпочитает оформлять заказы через менеджера или, к примеру, когда товара нужного цвета нет на сайте. Если же человек решит что-то убрать или добавить к покупке, менеджер сможет быстро изменить заказ и выставить новый счет.

Кроме того, теперь в «Личном кабинете» можно одним кликом создавать копии счетов, менять в них реквизиты плательщиков и отправлять разным людям, а еще быстро находить счета по их номерам или, например, ФИО покупателей и сортировать по статусам: выставлен, оплачен, отменен и т.д.

Сегодня сервисом выставления счетов через «Личный кабинет» «Яндекс.Кассы» пользуются производители одежды, детских и спортивных товаров, косметические бренды, крупные мебельные и продуктовые интернет-магазины.

«Компании часто теряют покупателей просто потому, что не могут предложить им быстрый и удобный способ оплаты. С обновлением "Личного кабинета" "Яндекс.Кассы"— это больше не проблема. Отправка выставленных счетов по почте, в смс или мессенджерах позволяет успешно продавать товары и услуги, даже если у компании нет своего сайта. Некоторые компании даже используют сервис "Личного кабинета" как CRM-систему. Ведь здесь можно видеть статусы оплат, вести базу товаров и покупателей, удобно искать и фильтровать счета», — сказал Руслан Фомичёв, менеджер по развитию продуктов «Яндекс.Кассы».