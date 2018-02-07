Tele2 ускоряет международный роуминг

Tele2 увеличил количество партнеров LTE-роуминга за границей. Клиенты компании теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в сетях 4G в 13 странах.

LTE-роуминг доступен абонентам Tele2 в Австрии (сеть A1), Болгарии (VIVACOM), Казахстане (Beeline), Канаде (Rogers), Латвии (Tele2), Литве (Tele2), Мексике (Telcel), ОАЭ (DU), Таиланде (AIS), Хорватии (Tele2), Швеции (Tele2), Эстонии (Tele2) и Японии (DOCOMO). В путешествиях за границей LTE-роуминг обеспечивает более высокие скорости при пользовании мобильным интернетом, при этом стоимость услуг остается прежней.

Для оптимизации расходов на связь во время путешествий за пределами России Tele2 запускает услугу «Безлимитный интернет за границей». Опция действует на территории 54 стран, в том числе и тех, где доступен LTE-роуминг. Услуга позволяет свободно пользоваться мобильным интернетом. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, отметил: «С каждым годом профиль потребления абонентов операторов сотовой связи меняется: путешественники все чаще предпочитают мобильный интернет голосовой связи. В прошлом году наши клиенты скачали в 2 раза больше интернет-трафика в международных поездках, чем годом ранее. Благодаря выгодным базовым тарифам и опциям, клиенты активно пользуются мобильным интернетом за рубежом, не дожидаясь доступа к Wi-Fi. А фиксированная стоимость новой опции позволяет избежать непредвиденных расходов за услуги мобильного интернета и комфортно провести время в поездках».