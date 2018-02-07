«Ренессанс страхование» запускает проект по автоматическому распознаванию документов

«Ренессанс страхование» объявило о создании технического решения по обработке сканов и фотографий документов, предоставляемых клиентами через сайт компании в процессе оформления полисов автострахования. Для распознавания документов будет использоваться технология Smart IDReader, разработанная российской компанией Smart Engines.

Для оформления полисов ОСАГО и каско клиенты страховой компании будут загружать изображения паспортов РФ, водительских удостоверений и СТС на сервер. Распознанные данные об объекте страхования и клиенте будут автоматически внесены в соответствующие поля заявления, заполняемого клиентом на сайте компании.

«Данное решение позволит снизить риск возникновения ошибок при работе с данными клиентов, а также сократить расходы на обработку данных. Мы также планируем использовать возможности Smart IDReader для оформления полисов других страховых продуктов», — отметил директор управления информационных бизнес систем группы «Ренессанс страхование» Антон Сафонов.

«При дистанционном обслуживании клиентов наши заказчики все чаще сталкиваются не с задачей обработки сканов хорошего качества, а с фотографиями документов. Наш продукт Smart IDReader дает возможность быстро и с высокой точностью распознавать документы на фотографиях независимо от того, при каком освещении и каким мобильным устройством они сделаны», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.