QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE

Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок четырехдискового сетевого накопителя TS‑431XeU в компактном корпусе с малой глубиной и встроенным портом SFP+ 10GbE. Новинка имеет стандартный форм‑фактор 1U для монтажа в стойку и предназначается для небольших офисов компаний малого и среднего бизнеса, а также частных домовладений с ограниченным пространством, где требуется быстрое, стабильное и надежное хранилище файлов.

Глубина корпуса составляет всего 291 мм (11,46 дюйма) и позволяет устанавливать NAS в малогабаритные серверные шкафы или получить свободное пространство для вентиляции и размещения кабелей. Потребляемая мощность в режиме сна — 12,42 Вт, а при активной работе — 30,99 Вт, что обеспечивает низкую совокупную стоимость владения, при этом уровень шума также небольшой — всего 20,3 дБ.

TS-431XeU оснащен четырехъядерным процессором Alpine AL-314 с тактовой частотой 1,7 ГГц и 2 или 8 ГБ оперативной памяти DDR3. Встроенный 10‑гигабитный порт SFP+ расширяет потенциал применения для потоковой трансляции мультимедиа, охранного видеонаблюдения, резервного копирования и восстановления данных. Дисковая емкость может быть увеличена за счет подключения USB‑модулей расширения QNAP UX‑1200U‑RP и UX‑800U‑RP на 12 и 8 отсеков соответственно.

Благодаря тесному сотрудничеству с производителем ARM‑процессоров, Annapurna Labs, поддерживаются моментальные снимки (снапшоты), ставшие доступными в операционной системе QTS 4.3.4. Также возможна установка контейнеров LXC и Docker через приложение Container Station.

Как и все другие NAS производства QNAP, модель TS-431XeU — это комплексное решение для централизованного хранения данных, безопасного удаленного доступа, резервного копирования и восстановления. Обеспечиваются межплатформенное использование файлов устройствами Windows, Mac и Linux/UNIX, разграничение прав доступа, репликация в режиме реального времени RTRR с поддержкой версионности, rsync и интеграция с публичными облачными сервисами, возможность работы как VPN-сервер или VPN-клиент для защищенного доступа к сети. Qsync предоставляет несколько способов синхронизации и совместного использования файлов между различными устройствами и пользователями. Связка приложений Surveillance Station и QVR Pro обеспечивает профессиональное IP-решение для видеонаблюдения.

TS-431XeU-2G: четырехдисковое стоечное шасси (1U), 2 ГБ оперативной памяти DDR3 с возможностью расширения до 8 ГБ; TS-431XeU-8G: четырехдисковое стоечное шасси (1U), 8 ГБ оперативной памяти DDR3. Рэковый корпус, четырехъядерный процессор Alpine AL-314 с тактовой частотой 1,7 ГГц (Cortex‑A15), шина SATA III с опцией горячей замены под 3,5- и 2,5-дюймовые HDD и SSD, один порт SFP+ 10GbE, два порта Gigabit Ethernet, четыре порта USB 3.0.

Сетевое хранилище TS-431XeU уже доступно для приобретения у официальных торговых партнеров QNAP в России и странах СНГ. Средняя стоимость модификации TS-431XeU‑2G — 45 000 руб.