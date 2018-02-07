PayPal: объем платежей российским фрилансерам вырос за год на 50%

PayPal опубликовал исследование рынка фриланса, подготовленное совместно с исследовательским агентством Netfluential по всему миру. Онлайн-опрос, проведенный в октябре 2017 года среди 9053 фрилансеров в 22 странах, показал, какими инструментами они пользуются, как получают оплату за выполненные заказы и осуществляют денежные переводы.

Как указано в глобальном исследовании рынка труда, проведенном Ernst & Young, экономика свободного заработка растет, и к 2020 году почти каждый пятый работник будет самозанятым (внештатным или работающим по контракту). Согласно внутренним данным PayPal, российский рынок фриланса входит в топ-10 в мире по общему объему платежей и продолжает расти – в прошлом году рост составил 50%.

Во всех 22 странах фрилансеры почти равномерно представлены как мужчинами, так и женщинами. Женщины преобладают в США (69%) и на Филиппинах (61%), в то время как мужчины – в Индии (82%). В России почти равное гендерное разделение – 51% мужчин и 49% женщин-фрилансеров.

Также довольно равномерное распределение есть среди трех возрастных групп: младше 30, 30-39 и 40+. Во Вьетнаме заметно преобладают молодые фрилансеры (62% до 30 лет), а люди старше – во Франции (51% - более 40), Нидерландах (57%) и США (52%). 41% российских фрилансеров попадают в среднюю группу: от 30 до 39 лет.

Многие из опрошенных стали фрилансерами относительно недавно и имеют опыт работы от одного года до двух лет. При этом, в среднем опыт работы выше (6-7 лет) только в Дании, Нидерландах, Испании, США и Канаде. Российские фрилансеры в целом работают уже около 4 лет.

Работа фрилансеров очень разнообразна – лидирует ввод данных, графический дизайн, консалтинг, веб-маркетинг/продажи – и в среднем они имеют по 14-15 клиентов.

Основное преимущество, которое дает фриланс, это возможность «контролировать свою судьбу»: быть самому себе начальником, выбирать для работы любое место и график и заниматься любимыми задачами. Респонденты из Азиатско-тихоокеанского региона также называют увеличение доходов одним из главных факторов перехода на фриланс. Российским фрилансерам больше нравится отсутствие корпоративных правил и бюрократии (29% респондентов называют это важным фактором при решении перейти на фриланс по сравнению с 20% в среднем по миру), а также возможность работать из любой точки мира (45% против 37% по всему миру и только 35% в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)).

Основные проблемы фриланса очевидны: самой большой является нерегулярный доход. За этим следует необходимость работать в конкурентной отрасли, с трудными клиентами, низким доходом и проблемами при получении денег. По мнению респондентов, безопасность и удобство снятия денег являются ключевыми при выборе способа оплаты.

Как глобальная платформа, предлагающая программы для предотвращения мошеннических транзакций и защиты финансовой информации как клиента, так и фрилансера, PayPal является третьим по популярности способом получения денег среди фрилансеров (после банковского перевода и перевода на карту). Программа защиты продавцов PayPal может помочь защитить предпринимателей в случае несправедливых претензий от клиентов, отмены транзакций в результате несанкционированных покупок, при оспаривании сделок или в случаях, когда покупатель утверждает, что не получал товар.

Программа распространяется в России не только на физические товары, но и услуги при условии, что транзакция соответствует требованиям PayPal. Среди других средств, PayPal также предлагает инструмент PayPal.me, который позволяет пользователям создавать персональную веб-страницу, с помощью которой клиенты могут легко и быстро совершать оплату.