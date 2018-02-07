Lenovo объявила результаты работы в России по итогам IV кв. 2017 в категории ПК

Lenovo объявила о том, что заняла 2 место в России в категории персональных компьютеров по итогам IV кв. 2017 года согласно отчету аналитической компании IDC.

Рыночная доля компании составляет 19,7%, что на 1% выше показателей III кв. В сегменте ноутбуков Lenovo также находится на 2 месте с долей рынка 23,0% — на 2% выше, чем в предыдущем квартале и на 2,9% выше, чем годом ранее. Отставание от лидера сегмента составляет всего 0,6%.

Динамичное развитие Lenovo на высоко конкурентном рынке стало возможно благодаря широкому портфолио надежных и производительных компьютеров, отвечающих запросам современных потребителей. Для этого Lenovo внимательно изучает потребности пользователей через прямое общение, социальные сети и онлайн форумы. Так, при создании игровых компьютеров серии Legion во главу угла были поставлены скорость и производительность, поэтому все ПК этой линейки с легкостью справляются с топовыми видеоиграми, от RPG до инди-платформеров.

Поддержка технологий виртуальной реальности расширяет сферу применения устройств Legion и открывает возможности для будущих разработок.

Линейка ноутбуков для бизнеса ThinkPad остаётся эталоном выносливости, надежности и функциональности, обеспечивая простую интеграцию в корпоративную инфраструктуру и высокую степень защиты информации. Другой успешный продукт — функциональные ноутбуки-трансформеры серии Yoga. Они сочетают компактность и мощную начинку для работы вне офиса, развлечений и общения.