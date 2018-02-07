GeekBrains начинает готовить JavaScript-разработчиков полного цикла

Mail.ru Group объявила о том, что образовательная онлайн-платформа для программистов GeekBrains запустила новый курс обучения JavaScript-разработке полного цикла. Студенты смогут за девять месяцев освоить востребованную на рынке профессию.

За время курса студенты получат все необходимые навыки для самостоятельной разработки сайта или приложения с нуля: научатся профессионально верстать сайты с помощью HTML5 и CSS3, создавать минимально жизнеспособный продукт (minimum viable product) – сайт на HTML или CSS, разрабатывать фронтенд-решения с помощью JavaScript, jQuery, Bootstrap и ReactJS, создавать интерактивные пользовательские интерфейсы с использованием AJAX и JSON, разрабатывать серверную часть сайта на Node.js, проектировать базы данных, управлять ими с использованием MySQL и NoSQL, создавать веб-приложения с Flux-архитектурой и тестировать свой JavaScript-код.

Занятия проходят онлайн несколько раз в неделю. В качестве преподавателей выступают опытные JavaScript-разработчики из крупных компаний и педагоги ведущих вузов. После каждого урока студенты будут выполнять домашние задания; кроме того, для качественной самостоятельной работы предоставляется доступ к видеозаписям занятий, презентациям и обучающим пособиям. У каждого студента есть собственный наставник, к которому можно обратиться за помощью в течение всего процесса обучения.

По окончании теоретической части студентов ждет стажировка в GeekBrains и других компаниях-партнерах, в ходе которой они будут создавать реальные проекты для своих портфолио.

Выпускники, успешно прошедшие все этапы обучения и стажировку, получат свидетельство и сертификат, подтверждающие их квалификацию.

«Во всех сферах сегодня растет спрос на универсальных специалистов, и программирование – не исключение. Поэтому мы решили готовить JavaScript-разработчиков полного цикла. Разумеется, выбор языка программирования тоже неслучаен. По данным HackerRank, работодатели в разных странах чаще всего ищут сотрудников именно со знанием JavaScript. Это подтверждается и российской статистикой: в нашей стране для JS-разработчиков открыто 6500 вакансий – в полтора раза больше, чем для программистов Java. Таким образом, выпускники нашего курса выйдут на рынок востребованными специалистами», – отметил сооснователь GeekBrains Гайк Айрапетян.