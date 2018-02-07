Бывший топ-менеджер IBM стал вице-президентом TmaxSoft

TmaxSoft объявила о присоединении к команде компании Мозеса Матюрама (Moses Mathuram) и его назначении вице-президентом по глобальным каналам и работе с партнерами. На своей только что созданной должности Матюрам будет отвечать за совершенствование и развитие глобальной сети партнеров и альянсов TmaxSoft, а также общую стратегию работы в канале и выхода компании на местные рынки.

«Мы приветствуем приход Мозеса в нашу компанию и надеемся, что его опыт подготовки альянсов ускорит рост нашего бизнеса, - заявил Джошуа Юлиш (Joshua Yulish), президент и исполнительный директор TmaxSoft. – Его успешная работа с такими партнерами в канале, как GSI, OEM, ISV, VAR и другими категориями партнеров, а также с крупнейшими провайдерами публичных облаков крайне важна для успешного развития компании».

Moses пришел в TmaxSoft с должности вице-президента Associate Vice President по глобальным альянсам Infosys, где он создал глобальную экосистему партнеров для продвижения Infosys Cloud, Infrastructure & Security. До прихода в Infosysм Мозес руководил международными альянсами в IBM и Computer Associates, отвечая в этих компаниях за построение стратегического партнерства и достижение организационных целей.

«Я уверен, что экспертиза и большой опыт Мозеса в сочетании с его специализацией на работе в канале помогут нам достичь новых успехов роста, - сказал Юлиш. – В результате мы сможем стабильно развивать наш бизнес по мере нашей быстрой экспансии в разных регионах мира».

Мозес является участником ассоциации Association of Strategic Alliances Professionals. Он получил диплом бакалавра по физике в колледже Madras Christian College и диплом MBA по Marketing & International Business в институте Hindu Institute of Management.