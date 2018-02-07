«Акадо Телеком» обеспечила обмен данными между медицинскими учреждениями Москвы

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») по заказу Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы организовала подключение поликлиник Новой Москвы к единой сети медицинских учреждений столицы.

Работы начаты летом 2017 года: «Акадо Телеком» установила в поликлиниках около 4 тыс. универсальных портов. Пропускной способности каналов связи достаточно для обмена информацией с профильными базами данных, для связи со службой скорой медицинской помощи, а также для организации работы информационных киосков, позволяющих пациентам самостоятельно записываться на прием к врачам. В настоящее время каналы связи построены в 48 поликлиниках Новой Москвы.

«Наша компания участвует в реализации подобных проектов на протяжении последних нескольких лет - за это время каналы связи построены более чем в 700 столичных поликлиниках, - отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Акадо Телеком» Максим Чернов. – Мы используем сервисную модель, при которой Правительство Москвы в лице ДИТ выступает заказчиком услуг, а мы, как исполнитель, берем на себя инвестиционные обязательства, обязательства по выполнению плана мероприятий и техническому сопровождению услуг».