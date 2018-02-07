Агентство «МИА» перевело рекламу в вендинговых аппаратах на цифровую платформу

«КРОК» объявила о том, что впервые в России «Межотраслевое инвестиционное агентство» («МИА») внедрило технологии Digital Signage на мультимедийных экранах вендинговых автоматов, расположенных в переходах московского метрополитена.

Размещение рекламного контента на цифровых носителях позволило более эффективно взаимодействовать с потребителями в удобном для них месте и в подходящее время. Проект реализован компанией «КРОК» совместно с Addreality в рекордные 7 дней в формате управляемого сервиса. Это позволило заказчику избежать капитальных затрат на развертывание мультимедийной инфраструктуры.

Специалисты «КРОК» оснастили мультимедийными экранами 20 вендинговых автоматов в переходах московского метрополитена и настроили управление цифровым рекламным контентом. В рамках проекта заказчику было важно решить сразу несколько задач – привлечь внимание аудитории к товарам за счет яркой и динамичной рекламы, повысить скорость вывода нового рекламного контента, обеспечить высокую прозрачность предоставления услуги для рекламодателей, сократить издержки на внедрение ИТ-решения.

Избежать капитальных затрат на развертывание мультимедийной инфраструктуры и содержание квалифицированных ИТ-специалистов агентству «МИА» позволил управляемый сервис от КРОК. В его рамках агентство получило в аренду мультимедиа-оборудование, систему удаленного обновления контента на всех рекламных площадках (Digital Signage из облака), а также непрерывную комплексную техническую поддержку сервиса. Управляемый сервис предполагает оплату мультимедиа-услуги «под ключ» ежемесячно и не требует вложения собственных средств заказчика в инфраструктуру.

«Мы были уверены, что digital-технологии позволят нам повысить качество взаимодействия с аудиторией. Благодаря КРОК мы максимально быстро получили современный инструмент цифровой коммуникации, который помогает стимулировать импульсивные покупки непосредственно в зоне работы вендинговых автоматов. Наши партнёры уже смогли по достоинству оценить преимущества размещения рекламных кампаний, которые моментально нашли отражение в повышении узнаваемости и, как следствие, увеличении продаж конкретного продукта в наших аппаратах. Стоит также отметить, что на сегодняшний день данная технология является наиболее эффективной, так как рекламодатели видят, какую отдачу они получают на каждый вложенный рубль», - отметил Владимир Шаталов, генеральный директор «Межотраслевого инвестиционного агентства».

В рамках проекта все мультимедийные поверхности агентства «МИА» были объединены в единую рекламную сеть под управлением системы Digital Signage. Это позволило удаленно и централизованно выводить контент на экраны в режиме реального времени. При этом буквально в пару кликов администратор системы может составить программу показа рекламы для каждой группы экранов (например, в зависимости от ассортимента продуктов в вендинговых автоматах). Помимо этого, рекламодателям за любой период времени доступна детальная аналитика – какой контент, в каком количестве и в какое время был продемонстрирован на экране конкретного вендингового автомата. Это значительно упрощает процесс формирования отчетов, делая их более прозрачными.

«Мы наблюдаем повышенный интерес заказчиков к интерактивным решениям – мультимедийным экранам, киоскам, прилавкам, витринам, и это не удивительно. Практикой доказано - они на 28% дешевле печатных материалов, позволяют привлечь внимание 85% всех посетителей и, как результат, способствуют повышению продаж. Более того, в связке с видеоаналитикой Digital Signage позволяет выстроить персонализированную коммуникацию с целевой аудиторией – в частности, предлагает актуальный рекламно-информационный контент в зависимости от пола и возраста клиентов. Подобные проекты по построению комплексных мультимедийных решений занимают весомую часть в портфеле нашей компании», - отметила Светлана Врублевская, руководитель направления технической поддержки телекоммуникационных систем компании «КРОК».

«В планах развития проекта - подключение возможностей Wi-Fi-аналитики и видео-аналитики на платформе Addreality с целью анализа аудитории и целевых клиентских сегментов в переходах метрополитена, а также предоставления отчетов рекламодателям о реальной эффективности показов рекламных модулей в вендинговых точках продаж, – сказала Лина Архипова, директор по развитию бизнеса Addreality, – нам, как разработчику передовых решений в области таргетированной цифровой рекламы, крайне интересен этот проект с точки зрения объема данных для анализа. Полагаю, что уже в ближайшем будущем мы сможем предложить «МИА» интеллектуальные рекомендательные алгоритмы (programmatic) для наиболее эффективного показа рекламы в «правильном» месте «правильной» аудитории».