«Цифра» (ГК Ренова) купили права на разработчика IIoT из Санкт-Петербурга

«Цифра», разрабатывающая технологии промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта, приобрела права на систему мониторинга промышленного оборудования Foreman (г. Санкт-Петербург). СМПО Foreman будет вторым продуктом «Цифры» по направлению промышленного интернета вещей. В сентябре 2017 «Цифра» инвестировала в аналогичный продукт – АИС «Диспетчер» (г. Смоленск).

В результате к системам мониторинга «Цифры» подключен самый большой парк промышленного оборудования в России. Более 3600 станков в 140 предприятиях по всей стране, включая ряд предприятий госкорпораций Ростех и Ростатом, Ростсельмаш и др. До конца 2020 «Цифра» вложит до 1 млрд рублей на доработку этих систем и интеграцию. Цель проекта – предоставить промышленным холдингам систему нового поколения с искусственным интеллектом для цифровизации производства.

Согласно усредненной оценке, если повысить эффективность промышленных мощностей крупного российского завода с парком в 500 станков только на 10% за счет подключения оборудования к интернету вещей, то его выручка может увеличиться до 730 млн руб. в год.

«Недостаток промышленных данных - главный барьер для цифровизации промышленности. В России сегодня подключено к промышленному интернету вещей не более 10% станков, это количество ежегодно удваивается. Внедрение систем мониторинга позволяет повысить производительность промышленного предприятия минимум на 10%, а в среднем на 25%, а окупается решение менее чем за 12 месяцев», - отметил Павел Растопшин, управляющий директор «Цифры».