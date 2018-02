«Связной» сообщает о росте выручки премиум-ритейлера Cstore

«Связной» сообщил о том, что в 2017 году выручка премиум-ритейлера Cstore в сравнении с 2016 увеличились на 30%. Среди ключевых драйверов роста – запуск отдельного сайта – интернет-магазина c-store.ru, выход новинок, неизменно высокий интерес к продукции Apple, а также популярность дополнительных сервисов и кредитных продуктов в магазинах сети и на сайте. Рост продаж Cstore в штуках по итогам ушедшего года составил 13%.

«Розничные магазины и сайт Cstore — это уникальное премиум обслуживание и высокий уровень сервиса, а также неповторимая атмосфера для погружения в мир инноваций и современных технологий. Каждый сотрудник розничной сети Cstore находит решение под индивидуальные запросы клиента. Кстати, в интернет-магазине можно заказать срочную доставку в течение пары часов», — отметила коммерческий директор компании «Связной» Дагмара Иванова.

Покупатели могут сделать заказ в интернет-магазине c-store.ru или забронировать товар в одном из салонов Cstore, а забрать гаджет в удобном магазине или заказав доставку на дом. Количество онлайн-заказов за 2017 год – со старта работы сайта во втором квартале до конца года – увеличилось в 4 раза (апрель 2017 в сравнении с декабрем 2017).

Среди товаров, представленных в Cstore: iPhone, iMac/MacBook, iPad, Apple Watch, Apple TV, наушники и портативные колонки Beats, а также другие аксессуары. Наибольшей популярностью в 2017 году пользовались iPhone. В топ-3 самых востребованных моделей вошли iPhone SE 32Gb, iPhone 6 32Gb, iPhone 7 в конфигурациях 32Gb и 128Gb. А наибольшую выручку Cstore принесли iPhone 7 и новинка ушедшего года iPhone X.

В 2017 году в Cstore продемонстрировал рост сегмент ноутбуков — MacBook. За ушедший год продажи этой категории товаров от Apple в сети Cstore выросли на 55% в штуках и на 62% в рублях, категория планшетных компьютеров iPad увеличилась на 50% в рублях и на 38% в штуках. Продажи персональных компьютеров iMac в Cstore в штуках выросли на 15%, а в рублях на 11%.

В 2017 году ассортимент Cstore расширился благодаря бренду аксессуаров Native Union, а также всем новинкам Apple — Apple Watch Series 3, iPhone 8 и 8 Plus, iPhone 7 RED, iPhone X, MacBook Pro/Air 2017, iMac 2017, iPad 2017 и Apple TV 4К.

Для клиентов Cstore доступны уникальные страховые программы для гаджетов Apple. Зачастую клиенты хотят минимизировать риски от возможного выхода гаджета из строя по окончании периода гарантии производителя или в случаях, не предусмотренных гарантией – кража, попадание влаги внутрь смартфона/планшета, трещина дисплея после падения и т.д. Для таких клиентов Cstore предлагает прозрачные и понятные каждому пользователю услуги страховки гаджетов.

С августа 2017 года в магазинах Cstore стала доступна программа trade-in на iPhone, по которой покупатели могут приобрести по сниженной цене модели 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X. Для приобретения нового iPhone в Cstore по trade-in необходимо, чтобы сдаваемое устройство было куплено у официального продавца техники Apple и находилось в рабочем состоянии. Это может быть любая модель iPhone, начиная с iPhone 5. Для обмена покупателю не нужно привозить с собой упаковку или периферию от старого смартфона, только само устройство.