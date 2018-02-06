«Петер-Сервис» внедрил систему конвергентного биллинга для Geocell

«Петер-Сервис» завершил проект унификации биллинговой системы для грузинского оператора мобильной связи Geocell. Единый биллинг позволит проводить расчеты и тарификацию вызовов в режиме реального времени для всех абонентов оператора.

До декабря 2017 года Geocell использовал две разные системы обслуживания postpaid- и prepaid-абонентов. Согласно стратегии развития, оператор принял решение перевести абонентов постоплатной и предоплатной систем на единый биллинг. Исполнителем работ Geocell выбрал компанию «Петер-Сервис» - ведущего поставщика программного обеспечения для операторов связи.

Первый этап внедрения единой биллинговой системы был выполнен в декабре 2016 года: специалисты «Петер-Сервис» провели миграцию в новую систему postpaid-абонентов оператора. В декабре 2017 года успешно завершился второй этап работ, в рамках которого на единый биллинг были переведены prepaid-абоненты Geocell.

«Приступая к внедрению единой биллинговой системы, мы понимали, что это несет для Geocell серьезные риски. Для нас было важно обеспечить максимальную прозрачность проводимых работ и формирование у оператора уверенности в результатах, - сказал Антон Камышин, директор отдела внедрения «Петер-Сервис», - Мы улучшили работу с бизнес-требованиями клиента, автоматизировали деятельность проектного офиса и ресурсное планирование IT-служб».

Миграция prepaid-абонентов в новую систему была выполнена компанией «Петер-Сервис» в рекордно короткие сроки – всего за 3 месяца.

«Опыт работы с крупными операторами связи и глубокое понимание бизнес-процессов оператора помогли нам реализовать весь проект внедрения конвергентной биллинговой системы за 1 год. Мы надеемся, что успешная трансформация биллинга даст Geocell более гибкие возможности для развития долгосрочных отношений с клиентами», - отметил Сергей Твердохлебов, директор по продажам «Петер-Сервис».

Переход на новое конвергентное решение позволит оператору оптимизировать свои бизнес-процессы и повысит прозрачность работы с абонентами, а также станет эффективным инструментом для реализации дальнейших маркетинговых задач и расширения спектра предоставляемых услуг.

«Наш выбор конвергентного биллингового решения «Петер-Сервис» стал правильным решением. Продукт отличается гибкостью и высокой стабильностью. Кроме того, профессиональная команда «Петер-Сервис» по внедрению биллинга была в полной мере ориентирована на наши потребности. Перевод pre-paid и post-paid абонентов был выполнен в установленные сроки и без каких-либо проблем. Я очень рад, что мы нашли надежного партнера, такого как «Петер-Сервис»», - отметил Мете Ариг, CTO Geocell.