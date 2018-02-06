Nokia представила чипсет ReefShark для сетей 5G

Nokia анонсировала новые чипсеты ReefShark, созданные на базе собственных разработок Nokia в области процессоров. Эти чипсеты позволят сократить размеры, стоимость и энергопотребление операторских сетей и удовлетворить повышенные требования технологии 5G к вычислительным мощностям и радиоресурсам.

Чипсеты ReefShark были разработаны специалистами Nokia в Оулу, Эспоо, Тампере (Финляндия) и Саннивейл (штат Калифорния, США). Они используют инновации Nokia Bell Labs в области искусственного интеллекта и богатый опыт Nokia в сфере создания антенн для мобильных устройств и базовых станций.

Чипсеты ReefShark значительно повышают производительность радиосистем, включая системы, работающие в составе антенных блоков. В результате появляется возможность вдвое уменьшить габариты антенных блоков MIMO. Кроме того, чипсеты ReefShark значительно (на 64%) снижают энергопотребление радиосистем.

Чипсеты ReefShark для вычислительных систем поставляются в виде отдельных блоков, подключаемых к коммерческим модулям Nokia AirScale. С помощью обновления программного обеспечения модули AirScale могут модернизироваться для полной поддержки функциональности 5G, при этом подключаемые блоки ReefShark втрое увеличивают пропускную способность каждого модуля – с нынешних 28 Гбит/с (что уже является лучшим показателем на рынке) до 84 Гбит/с.

Помимо этого, последовательное соединение нескольких модулей AirScale сможет поддерживать общую пропускную способность базовой станции на уровне до 6 терабит в секунду, что позволит операторам удовлетворить растущие требования к уплотнению сетей и доставке мобильных широкополосных сервисов людям и устройствам в густонаселенных мегаполисах.

Функции искусственного интеллекта в сетях 5G позволят проводить мониторинг радиосистем и модернизировать их в реальном времени, а также использовать такие технологии, как «сегментирование сетей» (network slicing) для удовлетворения строгих требований к сетевым сервисам в новых областях применения. Nokia создает технологию с общими интерфейсами и инструментами, которая позволит операторам использовать в своих сетях функции машинного обучения.

В настоящее время Nokia использует чипсеты ReefShark в сетях 30 операторов. В третьем квартале 2018 года компания намерена приступить к широкой поставке этих чипсетов на массовый рынок.

Генри Тервонен (Henri Tervonen), главный директор по технологиям Nokia Mobile Networks, руководитель исследовательского фонда R&D Foundation, отметил: «ReefShark дает компании Nokia явное конкурентное преимущество. Сочетание высокой мощности, интеллектуальности и эффективности делает этот чипсет отличной основой для быстро приближающейся эпохи 5G».