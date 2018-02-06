Navicon локализовал ERP для российского офиса Smith&Nephew

Navicon объявил о завершении проекта по адаптации ERP-решения глобального офиса Smith&Nephew для российского офиса компании «Смит энд Нефью». По итогам реализации проекта производитель медицинских изделий получил автоматизированную учетную систему, в которой может вести параллельный бухгалтерский, налоговый и управленческий учет по европейскому IFRS (МСФО) и по российскому RAS (РСБУ) стандартам.

Smith&Nephew – глобальная корпорация со штатом в 15 000 сотрудников по всему миру, специализирующаяся на производстве медицинских изделий и перевязочных материалов, уже сейчас имеющая локальные представительства в более чем 100 странах. Для соответствия глобальным требованиям компании, унификации ключевых бизнес-процессов и автоматизации сбора локальной отчетности было принято решение в 2017 году внедрить глобальную систему комплексного управления ресурсами предприятия (ERP) в России.

Совместно с глобальной командой разработчиков Smith&Nephew, реализацией проекта в России занимался системный интегратор Navicon, обладающий обширной экспертизой в области автоматизации фармацевтических и других производств. Перед локальным ИТ-партнером была поставлена задача провести адаптацию внедряемого ERP-решения к требованиям российского законодательства и отраслевым стандартам.

«Мы выбрали компанию Navicon для адаптации ERP-системы в России, принимая во внимание экспертизу, успешный опыт в ведении комплексных международных проектов по внедрению Microsoft Dynamics AX, а также положительные отзывы других клиентов. Проект было необходимо реализовать в краткие сроки, в то время как функциональность внедряемого решения была сложная и требующая особого подхода, например, в области ведения параллельного учета. Команда Navicon показала себя как компетентные и опытные специалисты, выполнив все запланированные задачи и решив все вопросы, возникшие в ходе проекта, в срок. Во многом это удалось благодаря тому, что команда интегратора работала в тесном сотрудничестве c проектной командой Smith&Nephew», — отметил Николай Шипаров, менеджер проектов Smith&Nephew.

По итогам проекта в российском офисе производителя за 8 месяцев была внедрена информационная ERP-система, которая в результате адаптации позволяет вести параллельный учет по требованиям российского законодательства RAS (стандартам российского учета – РСБУ) и международным стандартам IFRS (МСФО).

Помимо этого, адаптация ERP-решения позволила оптимизировать управление импортом товара в рамках новой системы и работу с клиентскими заказами.

Несмотря на значительную адаптацию исходного глобального решения к особенностям российского рынка, оно было доработано с минимальным влиянием на логику «ядра» глобальной ERP-системы.

«При ролл-ауте ИТ-решений глобальные компании нередко сталкиваются с неконтролируемым ростом сроков и стоимости проекта. Чтобы этого избежать, в Navicon практикуется процесс "Gap Arbitration": любое предложение или новое требование в ходе проекта проходит трехстороннюю верификацию с участием представителей штаб-квартиры клиента, его международного ИТ-партнера и проектной команды Navicon. Причем каждое принятое комитетом решение фиксируется письменно. Такой подход позволяет нашей команде сводить к минимуму риск неопределенности и конфликта интересов во время проекта внедрения», — сказал Евгений Роднянский, руководитель департамента Microsoft AX компании Navicon.

На данный момент системой пользуются около 100 сотрудников компании ООО «Смит энд Нефью». В дальнейшем компания Navicon будет поддерживать локальное решение на постоянной основе.