Мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 млн клиентов

«Газпромнефть» объявила о том, что мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 миллиона клиентов в App Store и Google Play. Среди всех сетей АЗС в России «Газпромнефть» первой перешагнула этот рубеж. Порядка 10 тысяч человек оценили приложение. Оценка в Apple Store составляет 4,6 балла, в Google Play – 4 балла. Практически каждый второй клиент оставил отзыв, показав высокую заинтересованность в продукте.

С февраля по декабрь 2017 года вышло 35 обновлений мобильного приложения, что позволило обеспечить качественно новый функционал для клиентов сети автозаправочных станций. За это время количество пользователей увеличилось в 5 раз, количество активных сессий в месяц выросло в 2,5 раз.

Самые популярные разделы в приложении – личный кабинет программы лояльности и действующие акции. Кроме этого, с помощью приложения автомобилисты прокладывают маршрут до ближайшей станции «Газпромнефть», заранее узнают, какие виды топлива на ней доступны и по каким ценам. Также они могут оценить работу персонала, узнать о выгодных предложениях и акциях, задать вопрос онлайн-консультанту, посмотреть детализацию всех заправок с применением бонусной карты. Накануне новогодних праздников пользователям был доступен развлекательный функционал дополненной реальности в рамках федеральной рекламной акции #этомечта.

Компания «Газпромнефть-Центр» выиграла в номинации «Мобильные решения» конкурса «Проект года 2017», который организовал портал ИТ-директоров Global CIO. Конкурс проводится уже в шестой раз. Руководители ИТ-служб со всей страны оценивают конкурсные проекты при помощи системы интернет-голосования, в основе которой лежит методика, разработанная профессиональным сообществом. В 2017 году на конкурс было подано 182 заявки, в номинации «Мобильные решения» оценивалось 5 ИТ-проектов.

Кросс-функциональная команда из сотрудников «Газпромнефть-Центр» и вендора «Рексофт.РУ» разрабатывала приложение по методологии Scrum. Данная методология позволяет оперативно вносить изменения в продукт и сокращает время донесения ценностей продукта до конечного пользователя.

Александр Крылов, директор по региональным продажам «Газпром нефти», отметил: «Развитие мобильного приложения – часть цифровой стратегии сети АЗС «Газпромнефть» и результат внедрения методов гибкой разработки в компании. Благодаря Agile в разы выросла эффективность работы команды сотрудников и разработчика. Мы научились не только быстро внедрять новый функционал, но и «слышать рынок», получая моментальную обратную связь через аналитику и отзывы клиентов».