Maykor-BTE обеспечит логистику устройств самообслуживания Сбербанка

Maykor-BTE, специализирующаяся на сервисе банковского оборудования, инженерных систем и ИТ-инфраструктуры, по итогам тендера стала генеральным подрядчиком по оказанию услуг по логистике оборудования для трех территориальных банков ПАО Сбербанк.

В рамках нового контракта в январе 2018 года стартовал совместный проект Maykor-BTE и Московского банка Сбербанка России по логистике устройств самообслуживания, монтажу и демонтажу, а также оформлению устройств на ответственное хранение. В ближайшее время работы по проекту будут запущены и в других регионах.

Согласно условиям тендера, срок действия контракта составляет три года. В 2018 году заявлено свыше 10 тыс. перемещений устройств. Ожидается, что ежедневно для работы в Москве и Московской области будет задействовано около 20 специализированных машин. Общее число автомобильной техники, необходимой для исполнения заявок на всех территориях, где реализуется проект, составляет более 50 единиц.

«В течение нескольких лет Maykor-BTE осуществляет сервис части устройств самообслуживания Сбербанка по всей России. За время работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер. Уверены, что и сотрудничество по новому контракту в области логистики и ответственного хранения будет не менее успешным», - сказал Максим Истошин, территориальный менеджер Центра управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка.

«Имеющаяся инфраструктура компании дает возможность быстро и успешно масштабироваться по различным направлениям в зависимости от нужд заказчика. Maykor-BTE имеет отапливаемые склады для ответственного хранения оборудования, а развитая сеть сервисных центров обеспечивает оперативность перемещения устройств, проведения ремонтно-технических работ и бесперебойную поставку запасных частей по всей России». - отметил Максим Никитин, управляющий партнер Maykor-BTE.