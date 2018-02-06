Каршеринг «Яндекс.Драйв» зафиксирует цены

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Драйв» станет первым каршерингом в России с фиксированными ценами на поездку. Водитель будет знать стоимость поездки до того, как сядет в машину. При желании он сможет выбрать и традиционный тариф — с поминутной оплатой аренды.

Чтобы воспользоваться фиксированным тарифом, нужно указать место назначения. Сервис рассчитает стоимость поездки исходя из времени в пути и текущего спроса на машины — и зафиксирует ее до начала поездки. При таком тарифе поездка будет стоить от пяти рублей за минуту расчетного времени (с учётом КАСКО), и цена не изменится, даже если дорога займет больше, чем ожидалось.

Поначалу фиксированный тариф будет работать в тестовом режиме, поэтому может быть доступен не всем пользователям.

«С помощью фиксированного тарифа мы сможем гибко управлять парком машин. Например, если человек едет в район с повышенным спросом на машины, сервис снизит для него стоимость аренды. Кроме того, зная конечную точку каждой поездки, мы сможем заранее предлагать машины другим пользователям. Это позволит сократить время простоя машин и положительно скажется на ценах», — сказал Антон Рязанов, руководитель проекта «Яндекс.Драйв».

«Яндекс.Драйв» начнет работать во второй половине февраля, но скачать приложение для iOS или Android и зарегистрироваться в нем можно уже сейчас.

До конца февраля зарегистрировавшиеся будут получать 20% от стоимости своих поездок в «Яндекс.Такси» на счет в «Яндекс.Драйве». В марте и апреле накопленные деньги можно будет тратить на аренду машин.