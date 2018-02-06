Eset: авторы банковского трояна Dridex осваивают новые рынки

Eset представила исследование шифратора FriedEx (BitPaymer), атаковавшего больницы Национальной службы здравоохранения Шотландии и другие организации. Анализ доказывает, что за созданием шифратора стоит кибергруппа, разработавшая банковский троян Dridex.

Dridex известен с 2014 года и является одной из наиболее сложных вредоносных программ в своей категории. Разработка Dridex продолжается – еженедельно выходят новые версии бота, периодически появляются крупные обновления. Так, в начале 2017 года вышла версия Dridex с поддержкой техники инжекта Atom Bombing, позднее – с использованием уязвимости нулевого дня в Microsoft Word. Последняя версия Dridex 4.80 датирована 14 декабря 2017 года.

Шифратор FriedEx привлек внимание исследователей безопасности в июле 2017 года. Вредоносная программа используется в атаках на крупные компании и финансовые организации и доставляется путем RDP-брутфорса. FriedEx шифрует каждый файл с помощью случайно сгенерированного ключа RC4.

В декабре 2017 года эксперты Eset изучили один из образцов FriedEx и обнаружили сходство кода с Dridex. Детальное исследование выявило, что FriedEx использует те же методы сокрытия информации о поведении, что подтвердило гипотезу – два семейства вредоносных программ созданы одними и теми же авторами.

Так, во всех бинарных файлах Dridex и FriedEx совпадает функция, используемая для генерации UserID – строки из нескольких атрибутов зараженной машины. Далее UserID выступает в качестве идентификатора компьютера жертвы в составе ботнета Dridex или для шифратора FriedEx.

Еще одна общая черта – одинаковая последовательность функций в бинарных файлах Dridex и FriedEx. Это может быть результатом использования в обоих проектах одной кодовой базы или статической библиотеки.

Некоторые изученные образцы Dridex и FriedEx содержат путь PDB. На его основе можно увидеть, что бинарные файлы Dridex и FriedEx собраны в одном и том же каталоге.

Кроме того, специалисты Eset обнаружили несколько образцов Dridex и FriedEx с одной и той же датой компиляции. Различие во временных метках – всего несколько минут, это позволяет предположить, что авторы одновременно компилировали оба проекта.

Наконец, Dridex и FriedEx используют один и тот же вредоносный упаковщик. Однако сам по себе этот факт не может служить доказательством, поскольку этот упаковщик замечен и в других семействах вредоносных программ, включая QBot, Emotet и Ursnif.

Помимо очевидного сходства с Dridex, специалисты Eset обнаружили новую, ранее не задокументированную 64-битную версию шифратора FriedEx.

По мнению специалистов Eset, авторы Dridex сохраняют высокую активность, обновляя банковский троян, а также пополнили «портфолио» шифратором. Кибергруппа легко адаптируется к новым трендам и разрабатывает новые инструменты, которые могут конкурировать с наиболее продвинутыми в своей категории.