Epson представила новые лазерные проекторы начального уровня

Epson представила серию новых лазерных 3LCD-проекторов для переговорных комнат и образовательных учреждений. Модели EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U и EB-L400U —более долговечная альтернатива ламповым проекторам в сегменте с яркостью 4500 – 6000 люмен. Кроме того, лазерные новинки компактнее и легче ламповых аналогов с той же яркостью.

Серия представлена моделями на любой «кошелек», начиная с моделей с базовым набором функций до устройств с полным техническим оснащением, включая поддержку HDBaseT, функцию зеркального отображения экрана и сдвиг линз.

Николай Ахметджанов, менеджер по проекционному оборудованию Epson, отметил: «Лазерные проекторы составляют все более серьёзную конкуренцию ламповым аналогам, и, соответственно, спрос на них растет. Особенно это заметно в корпоративной и образовательной сфере: к нам поступает все больше запросов на переход с ламповых проекторов на прогрессивные модели с лазерным источником света. Поскольку преимущества лазерного проектора очевидны — долговечность, не требует обслуживания и больше гибкости в установке и настройке, спрос на подобные модели в сегменте с яркостью 5000-6000 не заставил себя ждать. Проекторы серии EB-L400, EB-L500 и EB-L600 станут прекрасной альтернативой ламповым моделям».

Еще одно немаловажное преимущество проекторов с лазерным источником света — гибкость установки. Ламповые проекторы не всегда можно устанавливать под углом. Чаще допустима лишь строго горизонтальная установка. Проекторы Epson с лазерным источником могут быть установлены под любым углом и проецировать изображение на стены, пол, потолок и т.д.

Благодаря надежному лазерному источнику света, эти модели можно отнести к так называемым устройствам «включил и забыл», ведь проектору не потребуется техническое обслуживание на протяжении 20 000 часов или 5 лет. Широкие возможности подключения включают интерфейс HDMI, HDBaseT и функцию зеркального отображения экрана.

Проекторы EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U и EB-L400U поступят в продажу в июне 2018 года.