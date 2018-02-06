DirectumRX представлен на облачной платформе Техносерв Cloud

Directum заключила контракт с «Техносерв» на предоставление услуг виртуального дата-центра.

Техносерв– крупнейший в России системный интегратор, лидер в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД и создания ИТ-инфраструктуры, по версии CNews Analytics. Компания работает также в странах СНГ и Европы.

Андрей Ардашев, тимлид группы поддержки облачного решения DirectumRX, отметил: «Переход Directum в облака открыл для нас новый сегмент рынка – средний бизнес, которому необходима наиболее востребованная функциональность ECM-системы в сочетании с моделью обслуживания SaaS. Только за 2017 год доля услуг облачного сервиса DirectumRX выросла в два раза. Столь высокий спрос накладывает на нас повышенные требования к обеспечению доступности, непрерывности и стабильности функционирования платформы для его размещения. При этом сама специфика ECM-систем подразумевает жесткие требования к информационной безопасности, которые должны соблюдаться и для облачной версии нашего продукта. Чтобы развернуть у себя подобную архитектуру, потребовались бы очень серьезные вложения. Поэтому мы приняли решение о привлечении специализированных провайдеров облачных услуг. И используем ресурсы как минимум от двух разных поставщиков – для основной и резервной площадок, на которых размещаем архитектуру нашей системы. Но при этом два раза в год мониторим предложения рынка в поиске новых сильных игроков с оптимальными ценовыми предложениями».

Регулярный анализ облачных провайдеров позволяет контролировать изменение качества услуг. Например, у провайдера может меняться загрузка мощностей CPU, скорость работы дисковых и сетевых ресурсов. Понимать актуальную стоимость IaaS- и DaaS-ресурсов, а это, в свою очередь, позволяет говорить с текущим провайдером о скидках на их услуги. Находить новых провайдеров, которые предоставляют более качественный сервис. Отслеживать динамику развития ключевых игроков рынка, получать обратную связь о качестве услуг от других потребителей.

По результатам очередного анализа, компания Directum выбрала услуги виртуального дата-центра платформы Техносерв Cloud. Два месяца специалисты проводили нагрузочное тестирование и отметили ее высокие показатели. Также во внимание были приняты такие факторы, как репутация и компетенции компании, уровень дата-центров, на базе которых реализован сервис, обеспечение требований к информационной безопасности облака и наличие партнерских статусов по ключевым вендорам.

Виртуальные дата-центры (или виртуальный ЦОД, VDC) – услуга по предоставлению ИТ-инфраструктуры как сервиса (по модели IaaS) с доступом через интернет или защищенные каналы связи. Сервис гарантирует производительность для высоконагруженных систем, безопасность данных. Межсетевой экран обеспечивает защиту сети от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика как извне, так и внутри VDC. Провайдер гарантирует доступность своей услуги на 99,95 % – не более 21 минуты простоя в месяц. Кроме того, решение позволяет оптимизировать финансовые и временные затраты организации, сократив издержки на создание и обслуживание своей ИТ-инфраструктуры, построение и поддержку внутренней системы защиты информации.

Никита Дергилёв, руководитель Техносерв Cloud, сказал: «Перевод «делового» ПО в облако – это общемировая тенденция. Если раньше надо было покупать коробочную версию продукта, тратить долгие месяцы и значимые суммы на внедрение, то сегодня можно просто приобрести подписку на предустановленную ECM-систему в облаке. Для разработчика такого ПО выбор облачного провайдера становится одним из факторов качества обслуживания его клиентов. Если недоступна облачная платформа провайдера – недоступно и само решение. Именно поэтому мы ценим выбор Directum в пользу платформы Техносерв Cloud. Он говорит не только о доверии к нам как к поставщику, но и подтверждает возможности инфраструктуры нашей платформы в полной мере обеспечить качественную работу облачного решения разработчика и высокий уровень его информационной безопасности».