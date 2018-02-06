Continental и Nvidia объединяют усилия для массового производства беспилотных автомобилей

Nvidia и Continental сообщили о партнерстве с целью создания полноценной самоуправляемой автомобильной системы с искусственным интеллектом (ИИ) на базе платформы Nvidia DRIVE. Система планируется к запуску на рынок в 2021 году.

Партнеры планируют создавать вычислительные системы с ИИ разных уровней: от 2 уровня с частичной автоматизацией до 5 уровня с полным самоуправлением, в случае которого в автомобиле уже не будет ни руля, ни педалей.

Инженеры обеих компаний вместе займутся разработкой решений на базе платформы Nvidia DRIVE, которая включает самую мощную в мире систему-на-чипе Nvidia DRIVE Xavier, операционную систему Nvidia DRIVE и программные стеки DRIVE AV для автономного вождения.

Опыт Continental поможет в создании решений, соответствующих высочайшему стандарту безопасности - ASIL-D, которые будут оснащены датчиками Continental, включая радары, камеры и 3D-лидары высокого разрешения.

«Автомобиль будущего – это компьютер на колесах, который может чувствовать, планировать и действовать. Для автономного вождения потребуется абсолютно вся вычислительная мощь суперкомпьютера с возможностями ИИ, - сказал Элмар Дегенхарт (Dr. Elmar Degenhart), генеральный директор Continental. – Благодаря высокой производительности и гибкости самоуправляемой системы Nvidia на всех уровнях работы будущих автомобилей – от облака до непосредственно самого автомобиля – мы сможем достичь новых уровней безопасности, комфорта и персонализации».

«Теперь у нас есть все, что нужно для перехода от разработки самоуправляемых автомобилей к их массовому производству, - отметил Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор Nvidia. - Наш недавно представленный процессор DRIVE Xavier, пакет ПО Nvidia DRIVE, а также возможности по полноценному тестированию, сертификации и обеспечению функциональной безопасности от облака до автомобиля в сочетании с опытом и рыночным охватом Continental позволят вывести автономные автомобили на дорогу».

Платформа Nvidia DRIVE - мозг системы Continental - способна обеспечить 30 топс (триллион операций в секунду) для глубокого обучения, потребляя при этом всего 30 Вт. Такой беспрецедентный уровень производительности необходим, чтобы обрабатывать огромные массивы данных, включая работу глубоких нейросетей для распознавания окружения, локализацию автомобиля на HD карте, предсказание поведения и расположения других объектов, расчет динамики автомобиля и прокладывание безопасного маршрута.

Continental и Nvidia разработают высокоавтоматизированные функции вождения, включая 360-градусный обзор и автоматическое перестроение на автострадах, а также возможность вливаться в трафик. Кроме того, система будет оснащена HD картами для автоматической локализации автомобиля и уточнения картографических данных.

Continental оснастит систему многофункциональными камерами, камерами «рыбий глаз» с объемным обзором, радарами ближнего и дальнего действия, 3D лидарами высокого разрешения, а также блоками центрального управления для ассистированного и автономного вождения. В 2016 году продажи систем содействия водителю принесли Continental 1.2 млрд евро, а к 2020 году компания планирует достичь уровня продаж в 2.5 млрд евро.