Бесплатный Wi-Fi появился в новых перегонах Солнцевской линии Московского метро

«МаксимаТелеком», оператор единого Wi-Fi-пространства MT_FREE, запустила высокоскоростную сеть Wi-Fi на четырех перегонах Солнцевской линии Московского метрополитена — от станции «Деловой центр» до станции «Раменки».

Теперь ежедневно по дороге в метро бесплатным Wi-Fi смогут воспользоваться 65 тысяч москвичей из районов Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевской, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино.

В ходе работ на юго-западном участке Солнцевской линии в тоннелях было установлено 40 новых базовых станций и проложено 47 км кабеля.

Между сетью MT_FREE в наземном транспорте и метро создан бесшовный режим, действующий в течение получаса после первого подключения. Таким образом, пассажирам, добирающимся до метро, например, на автобусе не потребуется дважды проходить авторизацию в сети Wi-Fi в рамках получасового периода.

«"МаксимаТелеком" развивает сеть Wi-Fi вместе с расширением инфраструктуры метро, чтобы бесплатным доступом в интернет могло воспользоваться еще больше пассажиров. В этом году мы планируем запустить сервис на ряде новых перегонов метро, а также начать модернизацию наиболее нагруженных элементов уже действующей сети», — сказал Борис Вольпе, генеральный директор «МаксимаТелеком».

С появлением сети на четырех новых перегонах Солнцевской линии покрытие сервисом маршрутной сети метрополитена доведено до 99,5%. В настоящий момент идет строительство базовых станций на новом участке Замоскворецкой линии «Речной Вокзал – Ховрино».