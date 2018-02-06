2TEST расширила линейку промышленных модульных коммутаторов «ПрофиМодуль»

2TEST объявила о выпуске новой облегченной версии промышленного коммутатора «ПрофиМодуль PT535019».

Новинка представляет собой промышленный коммутатор российского производства — упрощенную версию выпущенного ранее 2TEST Ethernet-коммутатора PT535119.

Лайт-версию PT535019 коммутатора «ПрофиМодуль» отличает бюджетная цена, привлекательная для большинства заказчиков, что связано с отсутствием функции РоЕ (передачи питания по Ethernet) и гигабитных портов. Кроме названных отличий новые PT535019 по техническим возможностям не уступают полной комплектации коммутатора ПрофиМодуль, и поскольку данные опции часто являются избыточным функционалом — упрощенная версия становится все более востребованной для применения в системах промышленной автоматизации.

Вся линейка промышленных Ethernet-коммутаторов ПрофиМодуль компании 2TEST прошла испытания и аттестована для эксплуатации на объектах энергетики и железнодорожном транспорте и сегодня активно используется в системах управления движением поездов Московского метрополитена, на железных дорогах РЖД, а также Московского центрального кольца (МЦК).

Построенный на базе надежной открытой платформы Linux ПрофиМодуль PT535019 предусматривает развитие функциональных возможностей, для чего нужно просто обновить прошивку.

ПрофиМодуль PT535019 обладает рядом преимуществ перед конкурентными решениями, среди которых высокая пропускная способность при компактных размерах; отказоустойчивость в жестких условиях эксплуатации: стойкость к воздействиям влажности, температуры, пыли, грязи, вибраций, электромагнитных полей; температурный диапазон от -40 до +75°C; время реконфигурации кольца составляет менее 40 мсек; доступная цена; российское производство.