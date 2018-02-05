«Яндекс» запускает фильтрацию «токсичной» рекламы в «Яндекс.Браузере»

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Браузер» начал фильтровать наиболее раздражающие рекламные форматы, определенные ассоциацией IAB Russia. Это значит, что люди не будут видеть их на сайтах, которые они открывают в последней версии «Яндекс.Браузера» — и на компьютере, и на мобильных устройствах.

К наиболее раздражающим форматам относятся всплывающие окна и баннеры на весь экран, которые закрываются только после обратного отсчёта; видеоролики с автоматически включающимся громким звуком и некоторые другие виды рекламы. Фильтрация такой рекламы происходит во время загрузки страницы, при этом все прочие форматы отображаются на сайте. Если человек хочет видеть всю рекламу, он может отключить фильтрацию в настройках.

«Нам важно, чтобы люди комфортно чувствовали себя в интернете и получали полезную информацию. А раздражающая реклама, даже еcли её не слишком много, отталкивает людей. Они пытаются от неё отгородиться, отключая рекламу полностью, то есть лишая себя и полезных предложений. Фильтрация раздражающей рекламы позволит сделать работу в сети более приятной и будет способствовать развитию качественной рекламы», — сказал Дмитрий Тимко, руководитель команды «Яндекс.Браузера».

Список рекламных форматов, которые не рекомендует использовать IAB Russia, — это результат коллективной работы. В прошлом году по инициативе Яндекса ассоциация провела исследование и выяснила, какая реклама особенно раздражает людей. Затем крупные игроки индустрии обсудили результаты исследования в рабочей группе, и в результате IAB Russia определила список форматов, от которых следует отказаться.

«Яндекс.Браузер» защищает пользователей от нежелательной рекламы с 2014 года. Тогда в нём появился «Антишок» — технология, которая блокирует вредоносную и мошенническую рекламу. От других неприятностей в сети пользователей ограждает технология Протект: она проверяет сайты и файлы на вирусы, защищает от кражи паролей и обеспечивает безопасность платежей.