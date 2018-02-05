Telesport и Mail.Ru Group покажут Олимпийские игры в ОК, «ВКонтакте» и на портале Mail.Ru

Telesport и Mail.Ru Group покажут Олимпийские игры в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на портале Mail.Ru. Помимо трансляций на основных телеканалах, пользователи смогут увидеть специальный контент на ресурсах Mail.Ru Group.

Компанией Telesport будут запущены несколько видеопотоков из Пхенчхана. Благодаря этому пользователи смогут следить за соревнованиями по всем видам спорта. Один из видеопотоков будет круглосуточным: кроме соревнований, зрители увидят повторы самых ярких моментов Олимпиады, анонсы будущих эфиров, регулярно обновляемые результаты и обзоры прошедшего соревновательного дня.

Кроме того, в специальных группах в социальных сетях и на Спорт.Mail.Ru будут публиковаться новости Олимпийских игр, результаты, видео с соревнований и фотоматериалы из Кореи.