Positive Technologies обнаружила уязвимости в коммутаторах Phoenix Contact

Эксперты Positive Technologies Илья Карпов и Евгений Дружинин выявили критически опасные уязвимости в промышленных коммутаторах Phoenix Contact. Эти устройства используются для построения сетей в нефтегазовой, морской, энергетической сферах и в других инфраструктурных и производственных отраслях. Эксплуатация недостатков не требует высокой квалификации и может выполняться удаленно.

Уязвимость CVE-2017-16743 с оценкой 9,8 баллов по шкале CVSSv3 дает атакующему возможность обойти аутентификацию на веб-сервисе устройства посредством специальных HTTP-запросов и получить административный доступ к коммутатору. Вторая уязвимость CVE-2017-16741 (5,3 балла) позволяет удаленному неаутентифицированному злоумышленнику использовать режим мониторинга на устройстве для считывания избыточной и диагностической информации.

Влиянию этих уязвимостей подвержены продукты FL SWITCH 3xxx, 4xxx и 48xxx, работающие с программным обеспечением версий 1.0–1.32. Для устранения недостатков производитель рекомендует установить прошивку 1.33.

«Если злоумышленники получат контроль над уязвимыми устройствами, это может привести к различным инцидентам, вплоть до нарушения стабильной работы производства, — сказал руководитель отдела исследований и аудита промышленных систем управления Positive Technologies Илья Карпов. — Для минимизации риска необходимо в обязательном порядке установить обновленное ПО на коммутаторы и следовать рекомендациям ICS-CERT».

В прошлом году значительно увеличилось количество уязвимостей в сетевом промышленном оборудовании — в коммутаторах, конвертерах интерфейсов, шлюзах, что было отмечено в исследовании «Безопасность АСУ ТП: итоги 2017 года» Positive Technologies. Выросло и число доступных в интернете IP-адресов компонентов промышленного сетевого оборудования, которые можно обнаружить с помощью общедоступных поисковых систем.

Для выявления киберинцидентов и обнаружения уязвимостей в АСУ ТП (SCADA) компания Positive Technologies предлагает продукты PT ISIM и MaxPatrol 8, учитывающие особенности промышленных протоколов.