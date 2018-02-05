МТС: интернет-трафик в Московских и подмосковных пробках удвоился

МТС сообщила о том, что в Москве и Московской области автомобилисты и пассажиры транспорта стали значительно активнее пользоваться мобильным интернетом и скачали с 7.00 утра до 15.00 дня понедельника 5 февраля более 19 ТБ мобильного трафика, по составило почти половину всего трафика, который москвичи скачали за новогоднюю ночь.

Специалисты МТС проанализировали показатели базовых станций мобильного интернета 3G и 4G, которые обеспечивают мобильный трафик на МКАД, а также на участках ключевых автомобильных магистралей при въезде в Москву.

Автолюбители и пассажиры, ввиду аномально сложных дорожных условий при передвижении из области в центр и низкой скорости потока, активно использовали мобильный интернет для работы и в развлекательных целях. За четыре часа с 7 утра до 15 дня 5 февраля совокупный трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие ключевых трасс на въезде в Москву из области и на ключевых магистралях в столице, превысил среднестатистические показатели почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автомобилисты скачали 19 терабайт трафика. Столько же «весило» бы видео в формате 4К, которое началось бы 1 декабря, а закончилось – весной.

Наиболее активно москвичи и жители Подмосковья пользовались мессенджерами, картами, социальными сетями, стриминговыми сервисами по прослушиванию музыки и просмотру видео. При этом объем голосовых сервисов вырос незначительно по сравнению с обычным днем. Самым «трафикогенерящим» шоссе стала «Варшавка», «жители» которой в утренней пробке скачали почти в три раза больше трафика, чем обычно. Наименее загружены были базовые станции на Можайском шоссе и далее – на Кутузовском проспекте.

В общем трафике предпочтения на автотрассах распределились следующим образом: Youtube – 32% (качество видео на данном ресурсе на большинстве устройств автоматически подстраивается под качество сигнала. Разрешение более высокого качества требует большего трафика); социальные сети и музыкальные стриминговые сервисы (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники) – 29%; онлайн-карты (Яндекс. Карты, Google Maps) – 14%; мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook messenger) – 13%; онлайн-игры – 2%; прочие ресурсы – 10%.

Более 85% устройств, с которых абоненты выходили в сеть – смартфоны. Оставшиеся почти 15% – планшеты, автомобильные мультимедиа-устройства и навигаторы. Всего 104 человека за период измерений использовали мобильные модемы.

На отдельных, наиболее загруженных в утренние часы, направлениях, например, таких, как Ярославское и Симферопольское шоссе, более 85% трафика совокупно пришлось только на потоковое видео в Youtube, просмотры лент ВКонтакте и Instagram. На Варшавском шоссе и МКАД соответственно 8% и 11% трафика базовых станций пришлось на онлайн-игры; Горьковское шоссе стало лидером по трафику на Одноклассники – на эту социальную сеть пришлось 10% от общего трафика; автолюбители и пассажиры Рублевского, Ленинградского и Новорижского шоссе активнее других слушали музыку посредством стриминговых сервисов и приложений, на которые пришлось более 20% трафика.

«Аномальные метеоусловия не оказали влияния на качество голоса и мобильного интернета у абонентов МТС, прежде всего благодаря оперативной работе эксплуатационных бригад. На протяжении последних четырех дней были предприняты дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы базовых станций в столице и в самых отдаленных районах области: увеличено количество ремонтных команд, задействован автотранспорт повышенной проходимости и оборудование для альтернативного питания, которое обеспечивает работоспособность станций в случае отключения основного источника электроэнергии», – отметил директор по эксплуатации сети в Московском регионе Олег Бойков.