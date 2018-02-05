Jinga начинает российские продажи бюджетного смартфона Jinga Start

Jinga объявила о выходе на российский рынок нового бюджетного смартфона - Jinga Start. Сбалансированные технические характеристики гаджета в сочетании с ценой всего в 3590 рублей продолжают тренд на формирование новых качественных стандартов бюджетного сегмента.

Название Jinga Start говорит о демократичности нового смартфона, отметил директор представительства Jinga в России Денис Черфас: «Этой моделью мы фактически расширяем границы модельного ряда Jinga, предоставляем потребителям возможность пользоваться качественным и современным гаджетом за очень скромные деньги. Уверен, что Jinga Start по достоинству оценят многие российские потребители, не желающие переплачивать за возможность вести полноценный «мобильный» образ жизни. С Jinga смартфоны становятся абсолютно доступными».

Операционная система Android 7.0 в тандеме с 4-ядерным процессором MTK 6580A с тактовой частотой 1,3 ГГц и оперативной памятью объемом 1 ГБ обеспечит работу Jinga Start. 8 ГБ собственной памяти можно расширить благодаря дополнительному разъему для micro SD-карт емкостью до 64 ГБ.

5-дюймовой IPS дисплей с HD за счет слегка изогнутого по краям 2.5D стекла расширяет границы контента и придает дизайну смартфона эстетически завершенный вид.

Благодаря двум micro SIM-картам смартфон можно использовать как для рабочих, так и для личных звонков, а также сократить расходы на мобильную связь, комбинируя разные тарифы сотовых операторов. Батарея на 2000 мАч и сбалансированное программное обеспечение обеспечат работу в течение дня. Основная камера на 8 мегапикселей и 5-мегапиксельная селфи-камера помогут запечатлеть важные моменты жизни.

Смартфон поддерживает актуальные на сегодня в России стандарты связи. GPS-модуль обеспечит работу навигационных приложений, a FM-тюнер позволит использовать смартфон, как радиоприемник. Габариты Jinga Start составляют 141,5x70,5x9,3 мм, вес 151 г. Смартфон доступен в 2 цветах: сером и синем.

Cмартфоны Jinga Start уже доступны для покупки на сайте jinga.ru, а также в салонах сотовой связи и магазинах электроники во всех регионах России.