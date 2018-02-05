Doctor Smart и «Ситилаб» автоматизируют сдачу анализов

Doctor Smart и «Ситилаб» совместно автоматизируют процесс сдачи медицинских анализов. Любой пользователь сервиса Doctor Smart (публичная версия будет представлена в первом квартале 2018 года) сможет записаться на сдачу анализов и оплатить их через приложение. Результаты анализов будут загружены компанией «Ситилаб» в систему Doctor Smart, где пользователь сможет получить у терапевта их расшифровку и консультацию.

На втором этапе команда Doctor Smart планирует технологию, которая позволит от-казаться от бумажного заполнения документов: в лаборатории достаточно будет иметь приложение Doctor Smart с оплаченной услугой.

Дмитрий Попов, директор по развитию Doctor Smart, отметил: «Нашему пользователю не потребуются бумажные направления, а стоимость нужных анализов он будет знать сразу. Все, что останется сделать после оплаты: выбрать ближайший медицинский центр «Ситилаб» или сдать анализы в удобном месте, вызвав процедурную бригаду. Наш партнер обладает одной из самых развитых сетей медцентров, охватывая более 108 городов, поэтому сотрудничество носит федеральный масштаб».

Олег Ицков, генеральный директор «Ситилаб», сказал: «Использование технологии на базе блокчейн Doctor Smart позволит получить пользователям иной уровень медицинского и лабораторного сервиса. «Ситилаб» обладает полноценными лабораторными комплексами в 7 городах-миллионниках и мощной системой логистических хабов в стране. Это означает, что мы умеем осуществлять забор биоматериала, быстро доставлять до лаборатории, а после получения результатов с анализаторов моментально отправлять их в систему и даже по мере готовности. К процессу интерпретации через платформу Doctor Smart будут подключены лучшие врачи страны, которые доверяют нашей лабораторной сети».