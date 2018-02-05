Администрация гражданских аэропортов переходит на «Ред ОС»

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА(А)») в рамках реализации программы импортозамещения закупило лицензии отечественной операционной системы «Ред ОС» компании «Ред Софт».

Специалистами компании «Ред Софт» оказывается техническая поддержка ФГУП «АГА(А)» по внедрению операционной системы «Ред ОС».

«Ред софт» - российский поставщик решений в области управления информацией, основанных на программном обеспечении (ПО) с открытым исходным кодом. Компания создает и осуществляет крупные проекты по разработке, внедрению и сопровождению прикладного и общесистемного программного обеспечения в Российской Федерации и за рубежом. Основными продуктами «Ред Софт» являются «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных», «Ред Платформа Документооборота». Компания является членом Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

«Ред ОС» - многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ серверов и рабочих станций, доступных на рынке средств вычислительной техники, предоставляющая универсальную доверенную среду для использования прикладного программного обеспечения, включающую большое количество сервисов и приложений. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Полностью соответствует требованиям Федерального закона от 29.06.2015 №188-ФЗ, а также Требованиям безопасности информации к операционным системам, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

В настоящий момент «Ред ОС» проходит оценку соответствия требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, и в первом квартале 2018 года ожидается получение сертификата ФСТЭК России.

ФГУП «АГА(А)» - основный балансодержатель имущества гражданских аэродромов федерального значения, а также аэродромов, реконструируемых в рамках федеральных целевых программ. Предприятие находится в ведении Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Основные задачи: организация строительства (реконструкции) объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации государственных программ; контроль за целевым и эффективным использованием пользователями и арендаторами федерального имущества аэродромных комплексов.