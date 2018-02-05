2TEST представила линейку управляемых коммутаторов Westermo Industrial Ethernet

2TEST, официальный партнер Westermo в России и странах СНГ по поставке, установке и обслуживанию промышленного оборудования передачи данных, анонсировала выпуск новой линейки управляемых коммутаторов Industrial Ethernet, предназначенных для критически важных систем в приложениях транспортной инфраструктуры.

Новое сетевое решение разработано для построения высоконадежных и безопасных технологических сетей, прежде всего для систем автоматизации дорожного движения и обеспечения эффективной транспортной инфраструктуры в целом.

Широкие возможности новых Ethernet-устройств Westermo, среди которых стабильная работа в сложных условиях, повышенный уровень надежности и безопасности, в полной мере удовлетворяют потребности в отказоустойчивой сети передачи данных для критически важных систем промышленной автоматизации не только в транспортной, но и других отраслях.

Помимо поставки управляемых коммутаторов Westermo команда 2TEST обеспечивает консультации и работы по проектированию, монтажу и технической эксплуатации данных сетевых решений.