«Юла» запускает «Юла Авто» и объединяет ключевые бизнесы в «Юла Вертикали»

Mail.Ru Group объявила о запуске «Юла Авто» в рамках классифайда Юла и объединении ключевых бизнесов в «Юла Вертикали».

Подразделение «Юла Вертикали» будет включать несколько направлений: «Авто» на базе Am.ru, «Недвижимость», а также новые продукты, о запуске которых будет объявлено в будущем.

Руководителем подразделения станет Олег Голубцов (под его управлением проект Am.ru стал одним из лидеров среди автомобильных классифайдов рунета). Олег Голубцов будет совмещать работу на новой позиции с должностью руководителя портала Am.ru, который продолжит развитие в рамках Mail.Ru Group.

«За два года "Юла" прошла путь от маленького стартапа до проекта с ежемесячной аудиторией более 22 млн человек. Этого удалось добиться благодаря фокусу на продукте и синергии с другими проектами Mail.Ru Group. С запуском Вертикалей и приходом Олега в команду появится сразу несколько новых и важнейших для развития бизнеса направлений, одно из которых, "Авто", полностью создано командой Am.ru. Именно поэтому "Юла Вертикали" будет иметь паритетный статус внутри компании, а Олег присоединится к команде, как сооснователь продукта», — отметил Егор Абрамец, руководитель сервиса бесплатных объявлений «Юла».

«Юла Авто — проект нового подразделения "Юла Вертикали", который развивает концепцию classified 2.0: он не просто выступает местом для размещения объявлений, а решает проблемы покупателей и продавцов как онлайн, так и офлайн. Помимо удобного поиска, качественной базы объявлений и подсказок при выборе авто, мы предлагаем пользователям возможность пройти бесплатную диагностику и сертификацию у партнеров сервиса, взять кредит на подержанные автомобили по упрощенной схеме. Все это — уникальные для рынка сервисы», — сказал Олег Голубцов, руководитель подразделения «Юла Вертикали».

Сильная сторона «Юла Авто» — проверенный контент. Все объявления проходят ручную модерацию, что гарантирует высокое качество базы. Покупатели могут прямо на карточке лота ознакомиться с мнением экспертов о модели, посмотреть интерьер и 3D-модель машины. Там же можно узнать стоимость обслуживания и прогноз изменения цены автомобиля, составленный на основе машинного обучения, а также увидеть похожие предложения.