Saras выбрала ПО Aspen Mtell для техобслуживания и оптимизации

Aspen Technology объявила, что компания Saras S.p.A. выбрала программное обеспечение Aspen Mtell для повышения надежности операций на нефтеперерабатывающем производстве, требующих значительных капиталовложений и доступных промышленных активов.

ПО Aspen Mtell является частью программного комплекса aspenONE Asset Performance Management (APM), сочетающего в себе знания производственных процессов с решениями Big Data и машинным обучением для повышения эффективности в сфере инженерного проектирования, эксплуатации и обслуживания промышленных активов на протяжении всего их жизненного цикла.

Aspen Mtell собирает данные как по истории производственных операций и технического обслуживания, так и по операциям и техобслуживанию в процессе в режиме реального времени, чтобы точно обнаружить признаки сбоев, которые предшествуют возможным поломкам и деградации промышленных активов, а также спрогнозировать будущие сбои и предписать подробные рекомендации к действиям для смягчения или решения данных проблем.

Выбор компании Saras в пользу ПО Aspen Mtell был основан на конкурсном процессе отбора поставщиков по принципу «обоснования концепции», который был сосредоточен на критически-важном нефтеперерабатывающем оборудовании, таком как большие компрессоры и насосы. С Aspen Mtell выполнить все необходимые условия удалось в течение нескольких недель.

Результатом стал выигрыш тендера от Saras, полученный благодаря скорости развертывания, точности обнаружения сбоев активов на ранних стадиях, возможности избегания ложных тревог и способности масштабировать решение в рамках всей системы. Компания Saras планирует использовать свое сестринское инжиниринговое предприятие Sartec, специализирующееся в промышленной автоматизации, для масштабного развертывания Aspen Mtell на своих НПЗ.

Благодаря эффективному управлению промышленными активами, а также сбору данных по истории производственных операций и по операциям в режиме реального времени наряду с проверенными передовыми технологиями - организации могут трансформировать процесс технического обслуживания активов, обеспечивая оптимальную надежность, продлевая срок службы активов и увеличивая доходность предприятий.

Алессандро Зукка (Alessandro Zucca), Менеджер по цифровым производственным платформам по направлению «производственные операции и активы» компании Saras, отметил: «Повышение надежности производственных операций и активов положительно влияет на широкий спектр вопросов, от снижения текущих расходов на техническое обслуживание до планирования аномальных условий и отклонений в производстве, а также исключения аварийных или незапланированных простоев и эффективного контроля над непредсказуемыми расходами и потребностями. Компания Saras рассчитывает снизить расходы за счет этой инициативы, которая является частью важного проекта цифровизации производства».

Джон Хейг (John Hague), Старший Вице-Президент и Генеральный Директор бизнес-подразделения APM компании AspenTech, сказал: «Компания AspenTech рада возможности раскрыть потенциал своих решений по оптимизации производства для таких ценных клиентов, как Saras, сочетая знания и опыт в производственных процессах с технологиями машинного обучения. Мы продолжим укреплять индустрию решениями по эффективному управлению производственными активами, которые максимально повысят производительность и срок службы НПЗ и других промышленных объектов».