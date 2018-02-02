SAP признана самым дорогим немецким брендом

SAP SE заняла первое место в рейтинге самых дорогих немецких брендов, опередив широкоизвестные Deutsche Telekom, BMW и DHL. Об этом свидетельствуют результаты отчета «BrandZ Top 50 Most Valuable German Brands».

По данным совместного отчета компании WPP и международного исследовательского агентства Kantar Millward Brown, стоимость торговой марки SAP составила $48,9 млрд, что почти на $10 млрд выше стоимости Deutsche Telekom, который занимает вторую строчку рейтинга.

В то время как многие немецкие компании преуспевают в первую очередь за счет надежности, по-прежнему много возможностей для совершенствования дают инновации. Как единственная технологическая компания в топ-10 немецкого бизнеса, SAP имеет большое преимущество в этом плане благодаря своим сотрудникам – носителям культуры инноваций.

Ценность бренда определяется его коммерческим успехом, рыночной капитализацией и доверием потребителей. Это доверие SAP зарабатывает каждый день, благодаря приверженности и преданности своим клиентам.

«Мы очень рады, что SAP стал брендом номер один в немецком рейтинге BrandZ», – сказала Алисия Тиллман, директор по маркетингу SAP. – «Это достижение – прямое отражение нашей приверженности нашим клиентам в Германии и преданности нашей глобальной цели - помочь миру работать эффективнее и делать жизнь людей лучше. Отчет подтверждает правильность того, что мы делаем, и мотивирует на дальнейшую работу – не только в Германии, но и во всем мире».