Продажи и прибыль Lenovo за прошедший квартал показали рост

Lenovo Group представила результаты за третий квартал финансового года, завершившийся 31 декабря 2017 г. По его итогам выручка компании составила $12,9 млрд, что на 6,3% выше показателей за аналогичный период предыдущего года и на 10% выше показателей второго квартала текущего финансового года.

Объемы выручки продолжили расти в подразделениях по производству персональных компьютеров и умных устройств, а также продуктов для ЦОД. За третий квартал текущего финансового года зафиксирован значительный рост прибыли до налогообложения – до $150 млн, что в четыре раза больше, чем в предыдущем квартале, и почти на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Руководство компании Lenovo связывает этот успех с реализацией трехуровневой стратегии, которая определяет основные направления работы и развития компании: усиление лидерских позиций в ключевом для компании подразделении, обеспечение роста и развития ключевых направлений деятельности, а также инвестиции в развитие новых технологий. В течение третьего квартала компания добилась увеличения объемов продаж в подразделении по производству ПК, а также роста показателей в подразделениях по производству продуктов для ЦОД и мобильных продуктов. Помимо этого, Lenovo продемонстрировала активное развитие направлений на базе новых технологий: устройство+облако и инфраструктура+облачные технологии.

Ян Юаньцин, генеральный директор и председатель совета директоров Lenovo, отметил: «Мы ускорили процесс преобразований, чтобы Lenovo стала лидером во всех направлениях своей деятельности. Мы вновь увидели положительные изменения и серьезные успехи в нескольких перспективных сегментах, в том числе в сегментах умных устройств и продуктов для ЦОД. Динамика предыдущего квартала сохранилась во всех показателях и направлениях: объем выручки, рентабельность, прибыль, инновации, производительность, а также уровень потребительской удовлетворенности. Полученные результаты вновь подтверждают правильность выбранной и реализуемой нами стратегии преобразований».

Подразделение Lenovo по производству ПК и умных устройств вновь продемонстрировало сильную рыночную позицию в третьем квартале. Результаты деятельности других участников рынка в данной отрасли соответствовали ожиданиям, что подтвердило правильность выбранного Lenovo подхода – компания делает ставку на возможности, которые открывают быстрорастущие направления и технологии в данном сегменте. Именно этим и занималась Lenovo в течение третьего квартала, сконцентрировав свое внимание на технологиях дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. Появление нового флагманского продукта Star Wars: Jedi Challenges, созданного совместно с компанией Disney на базе технологий дополненной реальности, еще раз подтвердило лидерство Lenovo в области VR/AR.

В подразделении по производству продуктов для ЦОД продолжился процесс преобразований. Кроме этого, компания добились положительных результатов – выручка подразделения была самой высокой за последние два года. Этому способствовала и общая положительная динамика, которая наблюдалась во всех сегментах и всех регионах сбыта.

Несмотря на серьезные вызовы и высокую конкуренцию на рынке мобильных устройств Lenovo достигла поставленных целей. Компания рассматривает развитие данного подразделения именно в долгосрочной перспективе и придерживается выбранной стратегии, которая обеспечивает положительные изменения в настоящем и возможности для устойчивого роста в будущем. Страны Латинской Америки по-прежнему остаются основным и самым сильным регионом для данного подразделения. Темпы роста в регионе почти на 30 пунктов в годовом исчислении превышают среднерыночные.

Валовая прибыль компании в третьем квартале финансового года составила $1,8 млрд, продемонстрировав рост на 9,8% по сравнению с прошлым годом и на 8,6% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Валовая рентабельность по итогам квартала составила 13,5%, что представляет собой незначительное увеличение по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Операционная прибыль выросла на $114 млн по сравнению с предыдущим кварталом. Базовый убыток на акцию в третьем квартале составил 2,53 американских цента, или 19,72 гонконгских цента. По этой причине произошло разовое начисление налога в размере $400 млн. Это связано с переоценкой отложенных налоговых начислений в США, проведенной в связи с недавними изменениями налогового законодательства. Lenovo полагает, что более низкая налоговая ставка может благоприятно отразиться на результатах деятельности компании в долгосрочной перспективе.

Подразделение по производству персональных компьютеров и умных устройств: Отгружено 15,7 млн. ПК. Данный показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем выручки вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и на 10,4% по сравнению с предыдущим кварталом – до $9,3 млрд. Компания уже пятый квартал подряд фиксирует рост объема продаж (в годовом выражении). Показатель рентабельности вновь оказался одним из самых высоких в отрасли.

Во всех регионах сбыта наблюдалась положительная динамика. В странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регионе EMEA), а также странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки рост объема продаж выражался в двузначных показателях.

Рыночная доля Lenovo в странах Латинской Америки достигла 20%, чему способствовал значительный рост объема продаж в Бразилии.

Подразделение по производству продуктов для ЦОД: Зафиксирован рекордный квартальный показатель выручки за последние два года – $1,2 млрд. Это на 16,7% выше, чем годом ранее и на 25,5% выше по сравнению с предыдущим кварталом.

Двузначные показатели роста и увеличение показателя рентабельности во всех регионах сбыта. Страны Северной Америки и региона EMEA третий квартал подряд демонстрируют рост объема продаж в годовом исчислении. В Китае компании удалось изменить ситуацию и добиться положительных показателей роста выручки в годовом исчислении, а также улучшить показатель рентабельности. Этому способствовала стабилизация ситуации в сегменте гипермасштабируемых решений, а также успехи Lenovo в области высокопроизводительных вычислений и программно-определяемой инфраструктуры.

Вот уже восьмой квартал подряд Lenovo сохраняет за собой первое место в рейтинге компании Technology Business Research, которая оценивает уровень удовлетворенности заказчиков серверами Lenovo на базе архитектуры x86. Кроме того, разработчики Lenovo добавили в копилку компании 88 мировых рекордов в эталонных тестах производительности серверов, что в четыре раза больше, чем у любого другого производителя.

Подразделение по производству мобильных устройств: Объем продаж снизился на 5% по сравнению с прошлым годом, но при этом остался на прежнем уровне по сравнению с предыдущим кварталом и составил $2,1 млрд.

Основным и ключевым регионом для данного подразделения по-прежнему остается Латинская Америка, где наблюдался двузначный (+37%) рост выручки и высокий показатель рентабельности.

В течение третьего квартала текущего финансового года было отгружено пять миллионов смартфонов Moto Z. Значительно выросли продажи модулей Moto Mods – рост составил 64% по сравнению с прошлым годом. Позиции бренда Moto на рынке стран Западной Европы укрепились, объем поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 23%.