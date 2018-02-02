LG И Honeywell представят совместные решения для ИБ автомобилей

Honeywell и LG Electronics подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки автомобильного программного обеспечения и инфраструктурного решения, призванных противостоять угрозам, вызванным развитием технологии подключения к транспортным средствам. Компании представили совместную разработку в области кибербезопасности на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show 2018 в Лас-Вегасе в начале этого месяца и на недавно завершившемся Североамериканском международном автосалоне 2018 в Детройте.

Целью сотрудничества компаний LG и Honeywell стало создание для автопроизводителей технологии информационной безопасности следующего поколения, призванной защитить коммуникационные системы внутри транспортного средства, а также растущее количество внешних подключений посредством сотовой и спутниковой связи.

Обе компании работают над нерешенными задачами автомобильной промышленности, стараясь обеспечить всю цепочку кибербезопасности, от защиты индивидуального доступа до мониторинга угроз всего парка автомобилей. Совместный продукт будет объединять технологию обнаружения и защиты от вторжений (IDPS) компании LG для защиты аппаратных средств автомобиля от внешних атак с решениями IDPS от Honeywell для обеспечения безопасности внутренних коммуникаций и сетей управления, а также технологиями мониторинга и анализа Honeywell для оперативных центров безопасности.

Совместный продукт помогает обеспечить сохранность и безопасность пассажиров транспортных средств путем идентификации и проверки программных команд и данных, генерируемых более чем 100 миллионами строк кода, управляющими современным транспортным средством. Электрические шлюзы и модули безопасности LG, блок управления телематикой (TCU) и электронный блок управления (ECU) могут стать эффективными инструментами обнаружения аномалий, предшествующих механическому сбою или умышленному взлому транспортного средства, и информирования о них. Программное обеспечение Honeywell обнаруживает аномалии и защищает внутритранспортный сетевой трафик, а глобальные оперативные центры безопасности получают собранные данные в реальном времени или через определенные интервалы времени. Чтобы обеспечить автопроизводителей эффективными мерами защиты, центры безопасности осуществляют мониторинг огромного количества автомобилей для получения аналитических данных и выявления основных проблем.

Команда экспертов и решения компании Honeywell объединяет более 60 лет мирового лидерства в качестве оператора для автомобильной индустрии и ценный опыт разработки важнейших информационных систем промышленной безопасности. Автомобильное программное обеспечение Honeywell позволяет диагностировать работу транспортного средства в реальном времени, что может помочь повысить его надежность и сократить на 5% затраты по гарантийным обязательствам.

В сфере автомобильных комплектующих компания LG стремится стать инновационным партнером по электрификации транспортных средств, применяя накопленные в индустрии бытовой электроники ноу-хау. Разработка комплектующих для автомобилей — самая быстроразвивающаяся часть бизнеса LG, и, как ожидается, она будет играть главную роль в будущем росте компании. В вопросах максимальной защиты подключений транспортных средств преимуществом команды LG является огромный опыт обеспечения кибербезопасности мобильной связи, бытовой техники и электроники. Благодаря синергии с различными технологиями Honeywell компания LG намерена стать лидером рынка автомобильных комплектующих следующего поколения.

«LG Electronics признает важность информационной безопасности транспортных средств, поскольку они все чаще подключаются к внешним сетям для предоставления высокотехнологичных услуг конечным пользователям. В целях обеспечения наших клиентов — производителей оригинального оборудования высоконадежными технологиями защиты мы активно инвестируем в кибербезопасность как программного, так и аппаратного обеспечения. У нас есть опыт создания различных решений автомобильной безопасности для ECU/TCU и защиты внешней сети. Интегрируя программное обеспечение Honeywell с решениями LGE, мы намерены предложить технологии кибербезопасности следующего поколения, которые защитят все системы автомобиля: внешние и внутренние сети, системы ECU/TCU и уровни приложений», сказал Ли Ву-джонг (Lee Woo-jong), президент подразделения LG Vehicle Components компании LG Electronics.

«Существует более дюжины конкретных угроз, потенциально создающих точки входа для взлома пассажирского транспортного средства, и их количество быстро растет. Мы поддерживаем наших клиентов — производителей оригинального оборудования с помощью собственной дифференцированной программной платформы для решения проблем кибербезопасности, присущих подключенному и автономному транспортному средству. Мы развиваем партнерскую сеть и целенаправленно сотрудничаем с LGE, чтобы облегчить нашим клиентам интеграционную работу и обеспечить комплексное решение в сфере кибербезопасности», отметил Оливье Рабийе (Olivier Rabiller), президент и главный исполнительный директор компании «Honeywell Транспортные Системы».