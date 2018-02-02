GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ

GS Group на выставке CSTB. Telecom & Media-2018 представила систему «умного дома» собственной разработки, построенную на основе цифровой телевизионной приставки. Решение предназначено для операторов платного ТВ, а первым, кто внедрит эту систему и будет предлагать на ее основе услуги своим абонентам, станет крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ».

Особенность новой разработки – платформа, которая объединяет возможности «умного дома» с приложениями и сервисами платного телевидения. Использование цифровой ТВ-приставки в качестве центра управления «умным домом» позволяет оператору минимизировать стоимость и ускорить запуск продукта. Система кастомизируется под конкретного заказчика как на программном, так и на аппаратном уровнях. Конфигурация решения учитывает возможности развития периферийных устройств, а также технологий потребления контента.

Элементы «умного дома» будут поставляться готовыми комплектами, настроенными на работу по предустановленным сценариям для различных помещений с возможностью создания собственных сценариев. Установка и настройка системы максимально упрощены, не требуют от пользователя никаких специальных знаний и занимают считанные минуты. Управлять «умным домом» можно через экранное меню телевизора с помощью пульта ДУ, а также удаленно через специальное приложение с мобильных устройств.

«Умный дом» обладает высоким уровнем защиты данных от несанкционированного доступа. Система безопасности, основанная на 128-битном AES-алгоритме, обеспечивает проверку подлинности подключаемых устройств, безопасность их взаимодействия, поддерживает и распространяет сетевые ключи. Обмен данными между всеми устройствами происходит только в зашифрованном виде. При удаленном доступе пользователя к системе, помимо шифрования сетевого трафика, используются сертификаты и токены (электронные ключи для доступа).

«Разработанная нами система "умного дома" позволит сделать “умные” технологии домашней автоматизации по-настоящему массовыми в России. Она проще в установке и дешевле представленных на рынке решений. Операторы смогут предложить своим клиентам дополнительные инновационные сервисы, которые становятся все более востребованными в цифровую эпоху, на привлекательных для конечного пользователя условиях. Решение гибко адаптируется под индивидуальные потребности оператора», — сказал директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.

Производство системы «умного дома» полного цикла — от разработки до упаковки готового продукта — развернется на мощностях инновационного кластера «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в г. Гусеве Калининградской области).