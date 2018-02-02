Эксперты: цифровые технологии помогут усовершенствовать механизм патентования

Участники конференции «Интеллектуальная собственность в новом технологическом укладе», проходящей в Инновационном центре «Сколково», предложили свое видение усовершенствования защиты интеллектуального права. По мнению экспертов, использование цифровых технологий поможет ускорить и значительно упростить процесс патентования.

В мероприятии принимают участие более 500 экспертов из разных стран мира, в том числе делегаты Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). На первом пленарном заседании в качестве спикеров выступили заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, заместитель генерального директора ВОИС Джон Сэндэйдж.

Дискуссия была посвящена влиянию технологий и цифровизации на институт ИС. Выступающие высказали идею создания такой системы патентования, которая учитывала бы национальные особенности, но при этом ускоряла получение международных патентов. Ее необходимость связана с тем, что в последние годы сроки патентования зачастую не успевают за технологическим ростом. Цифровая экономика также требует разработки новых подходов к регулированию этой сферы, а технологии блокчейн могут в этом помочь.

Аркадий Дворкович, заместитель Председателя Правительства РФ, отметил: «Правительство России и Фонд «Сколково» продолжат работать по этим направлениям. У нас в последние 10 лет появился огромный сектор малых инновационных компаний и среднего бизнеса, результаты деятельности которых зависят от интеллектуальной собственности, поэтому появился и спрос на эффективно работающую систему защиты ИС».

Как отметили участники конференции, опыт патентования разработок компаний-резидентов Фонда «Сколково» свидетельствует о том, что российская система защиты ИС соответствует мировому уровню.Технология блокчейн легла в основу разрабатываемой национальной платформы для транзакции авторских прав и объектов ИС, которая может стать примером для будущего развития российского института патентования.

Игорь Дроздов, председатель Правления Фонда «Сколково», сказал: «Искусственный интеллект в перспективе позволит работать с большими объемами информации и сократить срок выдачи патента. Мы в «Сколково» совместно с правообладателями разработали проект – IPChain. Его cуть в том, что создается платформа, где можно депонировать объекты интеллектуальной собственности. Факт депонирования фиксируется при помощи технологии блокчейн. Это позволит облегчить защиту прав правообладателей. Эта платформа может использоваться и для заключения лицензионных сделок в области авторского права, а в будущем – и в сфере патентования».

Джон Сэндэйдж, заместитель генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), сказал: «Идеально было бы иметь простую и эффективную процедуру патентования. Но многие страны не хотят идти на это, так как патентование напрямую связано с вопросами суверенитета, экономическими интересами и вопросами национальной безопасности государств. Уже идут дискуссии о том, можно ли заменить патентного эксперта машиной, которая за секунду способна обработать большое количество заявок и определить, является ли разработка новой и можно ли выдавать патент. Таким образом, система патентования сама сейчас адаптируется к технологическим изменениям».

Дискуссия о будущем глобальной системы защиты ИС продолжилась обсуждением современных трендов в интеллектуальной собственности. Об опыте своих стран в защите интеллектуального капитала рассказали профессор права из Университета Суррея Райан Эбботт (Великобритания), руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Сауле Тлевлесова, председатель Суда по интеллектуальным правам РФ Людмила Новоселова.