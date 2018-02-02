«Барс Груп» разработала внутрикорпоративный портал для «Росэлектроники»

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» (входит в ГК «Ростех»), разработала внутрикорпоративный портал для холдинговой компании «Российская электроника», включая субпортал для головной организации.

«Корпоративный портал – это единое информационное пространство, объединяющее 160 предприятий по всей стране. Сотрудники с помощью «живой» ленты новостей всегда в курсе последних событий, а с помощью сервиса по подаче идей активно вовлекаются в развитие холдинга. Это особенно важно на этапе организационных преобразований, происходящих в настоящее время. Название портала – «Лидер изменений» говорит само за себя», - отметила руководитель управления организационного развития «Росэлектроники» Анастасия Романова.

Портал является аналогом «виртуального офиса». Он создан на платформе собственной разработки МАСКАП, написанной на основе ПО с открытым исходным кодом. На единой информационной площадке публикуются актуальные новости и документы, истории успеха и интервью с топ-менеджерами, календарь событий и HR-дайджест. Сотрудники холдинга могут ознакомиться с актуальной структурой, которая обновляется посредством интеграции с кадровой системой.

Обратная связь обеспечивается с помощью опросов и голосований. Например, в декабре было проведено голосование на лучшее новогоднее оформление офисного пространства. Планируется проведение конкурсов «Лучший по профессии», «Лучший руководитель», «Лучший молодой специалист» и многих других.

Модуль «Карта предприятий», с помощью которого можно увидеть географию холдинга. На интерактивном пространстве России выделены регионы, в которых отмечены города с предприятиями холдинга. При выборе города раскрывается окно с Яндекс.Картой с подробной информацией: от фото генерального диреткора до финансовых показателей.

Главная страница портала имеет современный интерфейс и может меняться самим сотрудником благодаря настройке вариантов аннимированного баннера: «в воздухе», «в космосе», «на воде», «на земле», которые символизирует широкую линейку производимой продукции. Также на главной странице реализован фунционал «Фраза дня» и «Мастерская мотивации».

Субпортал головной организации «Росэлектроника» предоставляет возможность размещать локальную, персонализированную информацию о компании. Здесь автоматизируются внутренние бизнес - процессы, например, сотрудники могут оформить заказ на канцтовары, визитки, справки и командировки, а также подать заявки на подбор персонала, обучение, представления к награждению и ИТ–поддержку. В «Личном кабинете» сотрудник может добавить информацию о своих хобби, интересах, образовании и опыте работы. Там же доступна информация об остатке отпускных дней и заработной плате, которая выгружается из информационной системы «Зарплата и кадры», разработанной «Барс Груп».

В планах разработка субпорталов дочерних предприятий и автоматизация процесса постановки целей и оценки деятельности.