В приложении «Билайн ТВ» станут доступны видео в формате VR

«Вымпелком» первым среди российских сотовых операторов открывает мобильным абонентам «Билайн»-пользователям приложения «Билайн ТВ» (12+) доступ к просмотру видео в самом продвинутом на сегодня формате виртуальной реальности (VR). Пользователям будет доступна большая библиотека видеороликов и фильмов с ежемесячным пополнением и обновлением, а в дальнейшем появится возможность просмотра прямых трансляций различных мероприятий в формате VR.

Сервис запускается совместно с компанией Prosense - одним из мировых лидеров в области трансляций в виртуальной реальности спортивных, культурных и деловых событий.

Всем пользователям приложения будет доступна возможность бесплатного просмотра трех видеороликов в новом формате в разделе «VR» в главном меню. Стоимость доступа к полной библиотеке видео и трансляциям на 30 дней составит 190 рублей с учетом НДС, при этом плата за услугу будет осуществляться со счета телефона. Для доступа необходимо авторизоваться по номеру телефона «Билайн». Пользователю будет доступен просмотр видео с круговой панорамой в формате 360 градусов, а для просмотра видео с эффектом присутствия потребуются очки виртуальной реальности любых популярных моделей любого производителя.

В частности, среди фильмов, которые доступны абонентам на старте, экскурсии по городам и музеям, спортивные соревнования, концерты, фестивали и многое другое.

Директор по развитию медиа бизнеса «Вымпелкома» Мария Ситковская отметила: «VR-контент, популярность которого активно растет, позволит нашим абонентам почувствовать эффект присутствия при просмотре видео, что поднимет пользовательский опыт на принципиально новый уровень и позволит привлечь новую аудиторию».

Для погружений при помощи очков виртуальной реальности потребуется смартфон на базе операционных систем Android 4.4 и выше, iOS 8 и выше.

Ширина смартфона не должна превышать допустимого размера выбранной гарнитуры. На планшетах на базе тех же операционных систем доступен просмотр видео с круговой панорамой 360 градусов.