TP-Link представила Wi-Fi оборудование Omada EAP225 для бизнеса

TP-Link анонсировала серию оборудования Omada для организации масштабируемых беспроводных сетей. В нее вошли потолочные, настенные точки доступа, наружное оборудование, бесплатное ПО для управления с поддержкой Linux и Windows (именовавшиеся ранее EAP).

В рамках серии Omada TP-Link представляет новую потолочную точку доступа: Wave 2 гигабитную двухдиапазонную EAP225. По сравнению с EAP225 v1/v2 данная модель имеет следующие обновления. Более высокую скорость (до 1317 Мбит/с в двух диапазонах Wi-Fi: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц); новый дизайн (морской волны); помимо 802.3af PoE появилась поддержка Passive PoE, Passive PoE инжектор в комплекте.

Точка доступа теперь поддерживает стандарт 802.11ас Wave 2, что позволяет использовать технологию MU-MIMO. MU-MIMO обеспечивает одновременную передачу данных нескольким клиентам, ускоряя их работу. Добавлены функции Airtime Fairness и Beamforming, что повышает производительность беспроводной сети.

Основные характеристики Omada EAP225: скорость до 1317 Мбит/с в двух диапазонах Wi-Fi: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц; программный контроллер EAP Controller с поддержкой Linux и Windows для удобного управления множеством точек доступа; поддержка Power over Ethernet (802.3af) и пассивного PoE для удобного размещения и подачи питания; портал аутентификации гостей в сети Wi-Fi; функция Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрого подключения; MU-MIMO обеспечивает одновременную передачу данных нескольким клиентам, ускоряя их работу; Beamforming усиливает сигнал в нужном направлении, обеспечивая более быстрый и стабильный Wi-Fi; поддержка VLAN для улучшенного управления сетью; настройка расписаний для автоматической перезагрузки точек доступа и включения/отключения вещания Wi-Fi в нужное время

На потолочную точку доступа EAP225 действует гарантия 3 года и проектная цена.