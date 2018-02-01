«Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool

«Сетелем Банк» автоматизировал бизнес-процессы при помощи системы WFM (Work Force Management) на базе СУБД Tarantool, созданной Mail.Ru Group.

Благодаря использованию Tarantool и внедрению BASIS.WFM «Сетелем Банк» успешно автоматизировал широкий спектр процессов, связанных с работой самой многочисленной группы сотрудников — кредитных экспертов, в нескольких тысячах торговых точек партнеров Сетелем в 75 регионах России. Автоматизация позволила обеспечить полное соответствие трудовому законодательству РФ, контроль за нормами рабочего времени с учетом совместительства, а также прочих аспектов бизнеса.

«Сетелем» выбрал систему BASIS.WFM на базе Tarantool, поскольку она наиболее полно соответствует текущим задачам и потенциальным потребностям банка. К последним относятся параллельное использование нескольких типов персонала (собственный персонал, парттаймеры, агенты), гибкое бюджетирование и лимитирование, перманентная и инициативная реализация системой своих функций с опорой лишь на согласовательную активность пользователей.

«Система показала очень хорошие показатели отказоустойчивости и доступности, что важно, поскольку она участвует в процессе выплаты заработной платы, который не допускает задержек. По нашим оценкам, с начала внедрения до конца учетного периода операционная экономия ФОТ составила около 7%, что полностью соответствовало нашим расчетам. Система себя оправдала», — отметил Максим Винников, директор управления, департамента по работе с персоналом «Сетелем Банка».

Внедрением системы BASIS.WFM занимался ее разработчик, компания «Базис Информационных Технологий».

«Самое узкое место большинства систем — база данных. Функциональность WFM подразумевает значительный объем данных и операций с ними, в том числе контроль норм, лимитов, оптимизацию графиков работы. Нам хотелось сделать по-настоящему быструю систему, функционирующую в микросервисной архитектуре. Мы серьезно отнеслись к выбору системы хранения данных и провели тестирование различных СУБД на наших типовых операциях и данных. По результатам тестирования в качестве основного хранилища был выбран Tarantool. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы сделали правильный выбор. Производительность позволила отказаться от использования дополнительного мем-кеша и решения проблем с консистентностью и прогревом. Система получилась очень быстрой, с большим запасом по производительности и возможностям масштабирования (репликация, шардинг). Отдельно хотелось бы отметить замечательную поддержку со стороны Mail.Ru Group и сообщества Tarantool», — сказал Дмитрий Крохин, ведущий разработчик «Базис ИТ».

Tarantool распространяется как свободная версия СУБД с открытым исходным кодом Tarantool OpenSource, так и коммерческая версия Tarantool Enterprise. Основные области применения Tarantool - высоконагруженные сервисы, веб-интерфейсы, транзакционное кэширование, профиль абонентов 360, IoT, мониторинг реального времени. Tarantool чаще всего применяется в таких отраслях как телеком, финансовый сектор, нефтегазовая промышленность.