Red Hat приобретает компанию CoreOS

Red Hat объявила о покупке фирмы CoreOS, разработчика одноименной ОС для контейнерных кластеров. Стороны договорились о цене в $250 млн, которая будет уточнена к моменту завершения сделки.

Вхождение в состав Red Hat придаст новый импульс технологиям CoreOS, облегчающим создание и развертывание приложений в любых средах за счет гибкости открытого ПО. В свою очередь, Red Hat дополнит свой портфель контейнерных и Kubernetes-решений, включая платформу Red Hat OpenShift Platform, востребованным функционалом CoreOS. Это поможет ускорить внедрение своей гибридной облачной платформы, предназначенной для эксплуатации приложений нового поколения.

С распространением гибридных и мультиоблачных сред, предприятия все чаще обращаются к контейнерным технологиям, чтобы упростить разработку, развертывание и перенос приложений в облачных средах. Как отмечает IDC, «в данный момент облачные технологии делают значительные успехи в плане проникновения на рынок, снижения сложности и обеспечения переносимости. Спрос на облачные инфраструктуры продолжает расти, и сегодня предприятия склонны рассматривать их в качестве основного направления затрат на ближайшие несколько лет. С развитием контейнерных решений заказчики ожидают, что поставщики платформ приложений помогут им задействовать контейнеры для переноса и расширения возможностей имеющихся приложений в эпоху частных и общедоступных облачных сред».

Компания CoreOS была основана в 2013 году с целью помочь большим и малым предприятиям создавать современные ИТ-инфраструктуры как у ведущих софтверных компаний, а также эффективно решать задачи автоматического обновления серверов, минимизации простоев, поддержания безопасности и обеспечения отказоустойчивости. Начав с разработки сверхкомпактной операционной системы Linux, оптимизированной для работы с контейнерами, CoreOS превратилась в одного из общепризнанных лидеров отрасли. Технологии CoreOS для построения масштабных отказоустойчивых приложений на основе контейнеров были неоднократно отмечены наградами.

CoreOS являются создателями решения CoreOS Tectonic, Kubernetes-платформы корпоративного класса, которая построена на основе ПО с открытым исходным кодом. CoreOS Tectonic обеспечивает автоматизацию операций и предоставляет возможность переносить нагрузки между частными и общедоступными облаками различных поставщиков. Кроме того, CoreOS широко известна благодаря активной поддержке целого ряда фундаментальных контейнерных проектов с открытым кодом, таких как Kubernetes (компания является ведущим участником проекта), Container Linux (компактный дистрибутив Linux, автоматизирующий процессы обновления ПО и оптимизированный для запуска контейнеров; разработан и поддерживается силами CoreOS), etcd (распределенное хранилище данных для Kubernetes) и rkt (движок контейнерных приложений CoreOS, переданный организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF) и ставший частью действующего стандарта Open Container Initiative (OCI)).

Red Hat участвует в развитии технологий контейнеров и контейнерной оркестрации и вносит большой вклад в соответствующие проекты с открытым исходным кодом. В частности, в проект Kubernetes, где компания является вторым по размеру вклада участником сразу после Google. Red Hat также является общепризнанным лидером в области корпоративных решений для контейнеризации приложений, в том числе благодаря Red Hat OpenShift, ведущей отраслевой платформе на основе технологий Kubernetes. Покупка CoreOS поможет Red Hat упрочить свое лидерство в области контейнерных технологий как в секторе открытых проектов, так и на рынке корпоративных решений.

Ожидается, что покупка CoreOS не окажет значительного влияния на финансовые показатели Red Hat в IV квартале отчетного года, который закончится для компании 28 февраля 2018 года.

Покупку CoreOS планируется закрыть в ближайшее время.