Разработка «Росэлектроники» позволит модернизировать ситуационный центр Томской области

Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали технический проект модернизации информационно-аналитической системы (ИАС) Ситуационного центра губернатора Томской области. Исполнителем работ выступил московский Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), выигравшее в 2017 году соответствующий конкурс. В настоящее время заказчик принял проект в полном объеме.

Модернизированная ИАС обеспечивает возможность стратегического и территориального планирования развития региона, а также контроля исполнения реализуемых программ в реальном времени. Система позволяет органам управления получать оперативную информацию о ситуации в регионе, формировать прогнозы и возможные сценарии ее развития, а также рассчитывать варианты наиболее эффективных управленческих решений. Особенностью модернизированной ИАС является обеспечение согласованной работы по интегральному принципу всех без исключения заинтересованных структур госуправления в условиях любой обстановки, включая чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера и военный период. Проект выполнен в соответствии с единым регламентом взаимодействия в составе системы распределенных ситуационных центров исполнительной власти России.

В основе проекта ИАС - собственные разработки института. В частности, в системе применен экспертный кроссплатформенный программный комплекс «Глаголь», позволяющий в частности автоматически корректировать параметры региональных госпрограмм при уточнении задач комплексной безопасности.

Кроме того, проект предусматривает формирование в рамках ИАС закрытого контура управления спецназначения. Его основой служит разработанная ЦНИИ ЭИСУ информационная система «Регион», позволяющая формировать массивы пространственных данных, поступающих в различных форматах, и формировать единые электронные карты в формате SXF.

В целях мониторинга и оценки общественно-политической ситуации в Томской области в проект включена специальная платформа, позволяющая анализировать отношение населения к деятельности органов государственной и муниципальной власти, динамику изменения общественного мнения, а также вероятность возникновения социокультурных конфликтов.

По оценкам разработчиков, примененные при проектировании технологии обеспечат Ситуационному центру Томской области лидерство среди регионов России по параметрам объема решаемых задач, а также степени адаптивности к изменениям внешней ситуации и внутренней нормативной базы региона.