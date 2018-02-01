Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС»

Polymedia помогла оснастить Геологический музей имени В.В. Ершова в НИТУ «МИСиС» интерактивным оборудованием, а также расширила возможности посетителей в изучении экспозиции.

Благодаря внедрению решений Polymedia, совместной работе с сотрудниками музея и архитекторами, зал Геологического музея превратился в интерактивную зону с дисплеями на стенах и колоннах, содержащими информацию о минералах и месторождениях, где они добываются.

На одной из стен у главного входа размещен большой светодиодный экран Polyled размером 2,5х2м, на других – 28 лайтбоксов. Шесть из них предназначены для зонирования зала: на поверхность нанесены карты регионов, к которым относятся экспонаты, представленные в ближайших витринах. Остальные 22 занимают фотографии минералов и объектов горнодобывающей промышленности. На экране Polyled материалы могут отображаться как в автоматическом режиме, так и в режиме презентации. Управление светом, включением и настройкой режимов работы мультимедийного комплекса и интерактивных дисплеев производится дистанционно с планшета iPad, по принципу «Умного дома».

На каждом из шести интерактивных дисплеев Sharp отображается уникальный контент, собранный по темам «Азиатская часть России», «Самоцветы и ювелирные камни», «Европейская Россия и Урал», «Наука и жизнь», «Горное дело. Индустриальное наследие» и «Горное дело. Культурное наследие». Материал предоставлен сотрудниками музея и преобразован в интерактивный формат компанией Addreality. Информация на дисплеях соответствует той зоне, в которой они расположены.

«При реализации проекта мы следовали девизу университета «Сохраняя традиции, опережаем время» и стремились максимально расширить возможности сотрудников и посетителей музея с помощью современных технологий. В обновленном Геологическом музее имени В.В. Ершова совмещение AV-решений, экскурсионного сопровождения и богатой экспозиции помогает не только рассказать о минералах и способах их добычи, но и привлекает внимание молодежи к горному делу, — отметила Мария Князева, руководитель проектов Polymedia для музеев и ВУЗов. — Результатом работы стал современный музей с удивительной атмосферой, в котором собиравшаяся десятилетиями коллекция необычайно красивых минералов удачно дополнена возможностями передовых технологических решений».

«НИТУ «МИСиС» – ведущий, динамично развивающийся университет, формирующий креативную экосреду для всестороннего личностного развития студентов. Обновленный Геологический музей имени В.В. Ершова станет ее важной частью – являясь современным многофункциональным музейным комплексом, использующим новейшее мультимедийное оборудование и интерактивные возможности. Уже сейчас музей является площадкой для создания и проведения образовательных программ: здесь снимаются элективные курсы «Геологические тропы», проходят занятия по изучению истории геологии и горного дела для студентов, для школьников организованы экскурсии и практикумы», – отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Преображения музейного комплекса начались с экспозиции, где были представлены коллекции кристаллов, минералов, горных пород, распределенные по основным горнорудным регионам России и сопредельных стран (Украине, Казахстану, Узбекистану, Туркмении, Таджикистану, Азербайджану, Грузии). В сентябре 2017 года музей был включен в список объектов Олимпиады для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы», которая пятый год проводится по инициативе Департаментов образования и культуры Москвы. Участники олимпиады – школьники, их родители и учителя смогут не только посмотреть музейные экспонаты, но и сдать экзамен в форме квеста.