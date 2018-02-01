Fujitsu представила решение для защиты данных на серверах Primergy

Fujitsu объявила о выпуске эталонной архитектуры для защиты данных. Новинка создана на базе ПО Commvault HyperScale и предварительно протестированных серверных систем Fujitsu Primergy. Новинка позволяет реализовать преимущества облачных технологий (динамичность, отказоустойчивость, масштабируемость и цена) в локальных резервных системах хранения.

Это уже третье решение для защиты данных, разработанное Fujitsu совместно с Commvault - ведущим разработчиком ПО для хранения и резервного копирования данных. Предлагаемая Fujitsu архитектура облегчает создание частных облачных хранилищ информации благодаря простой интеграции публичных облачных и локальных сред. С ее помощью заказчики получают преимущества облачных технологий для защиты и восстановления локальных данных – динамичность, высокое качество сервиса и низкую стоимость. В результате компании смогут создавать унифицированные и современные платформы защиты и управления данными на основе инфраструктуры с горизонтальным масштабированием.

Оливье да Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Защита данных от потери стала первостепенной ИТ-задачей. Однако традиционные разрозненные и специализированные, решения для резервного копирования и архивирования снижают скорость цифровой трансформации бизнес-процессов. Причина – недостаточная гибкость и ограниченность выбора аппаратного обеспечения. Мы помогаем решить проблему с помощью эталонной архитектуры Fujitsu для ПО Commvault HyperScale. Она заменяет устаревшие архитектуры защиты данных программно-определяемым, универсальным и экономически эффективным хранилищем информации, размещенным на серверах Primergy. Новая разработка повышает динамичность работы ИТ-инфраструктуры, консолидируя данные и снижая требования к локальному аппаратному обеспечению. Также она позволяет получить исчерпывающую информацию о данных, независимо от их места хранения».

Эталонная архитектура Fujitsu для ПО Commvault HyperScale разработана для компаний, которым необходимы более высокие показатели емкости и производительности по сравнению с теми, что могут предоставить аппаратные СХД. Fujitsu предлагает несколько вариантов горизонтально масштабируемых и предварительно протестированных конфигураций оборудования для поддержки ПО Commvault Hyperscale, соответствующих задачам заказчика. Такой подход сокращает время интеграции и риски, связанные с использованием нескольких точечных решений. Он повышает масштабируемость и скорость работы, снижая расходы на ИТ. Покупатели получают полностью протестированное и простое в развертывании решение для резервного копирования и архивирования данных в физических, виртуальных и облачных центрах обработки данных.

«Мы рады, что компания Fujitsu приняла участие в программе по разработке эталонных архитектур для ПО Commvault HyperScale, – сказал Джонатан Ховард (Jonathan Howard), руководитель направления технического сотрудничества, Commvault. – Современным компаниям необходимы динамичность и экономичность, которые отличают облачные технологии, на основе локальных решений для защиты данных. Программное обеспечение Commvault HyperScale окажется очень полезным при выполнении задач защиты и хранения данных. Интеграция большого опыта компании Fujitsu в области корпоративных систем и широкого ассортимента аппаратных решений с программными разработками компании Commvault для защиты данных позволило создать решения, помогающие внедрять новый подход к защите данных в локальных инфраструктурах».

Новая эталонная архитектура дополняет широкий ассортимент аппаратных решений для защиты данных компании Fujitsu, включая систему ETERNUS CS200c и Commvault HyperScale.

Новая эталонная архитектура Fujitsu для ПО Commvault HyperScale будет доступна для заказа в регионе EMEIA с марта 2018 года. Ее можно будет приобрести непосредственно у компании Fujitsu и ее партнеров. Стоимость зависит от конфигурации и региона.